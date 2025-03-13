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Витория Гимарайнш - Бетис 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Витория Гимарайнш
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Бетис, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Бетис
Севилья, Испания
14ПортугалияврБруну Варела
22БразилиязщHevertton Santos
24ХорватиязщТони Боревкович
3ВенесуэлазщМикель Вильянуэва
13ПортугалиязщЖоау Мендеш
10ПортугалияпзТьягу Силва
8ПортугалияпзТомас Гендель
17ПортугалияпзЖоао Мендеш
11ПортугалияпзУмаро Эмбало
18Кабо-ВердепзТелму Арканжу
7ПортугалиянпНелсон Оливейра
25ИспанияврФрансиско Вьейтес
5ИспаниязщМарк Бартра
6Бразилиязщ Натан
15ФранциязщРомен Перро
18ИспанияпзПабло Форнальс
16ИспанияпзСерхи Альтмира
7Бразилияпз Антони
22Испанияпз Иско
24ИспаниянпАйтор Руибаль
36ИспаниянпХесус Родригес
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
Главные тренеры
ПортугалияРуй Боржеш
ПортугалияЛуиш Карлуш Баталья Фрейре
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчБетис2 : 2Витория Гимарайнш
08.11.2013Лига ЕвропыГруппа I. 4-й турВитория Гимарайнш0 : 1Бетис
24.10.2013Лига ЕвропыГруппа I. 3-й турБетис1 : 0Витория Гимарайнш
09.03.2025Португалия — Примейра25-й тур1 : 2Витория Гимарайнш
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчБетис2 : 2Витория Гимарайнш
01.03.2025Португалия — Примейра24-й турВитория Гимарайнш1 : 0
24.02.2025Португалия — Примейра23-й тур1 : 1Витория Гимарайнш
16.02.2025Португалия — Примейра22-й турВитория Гимарайнш0 : 0
09.03.2025Испания — Примера27-й турБетис1 : 0
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчБетис2 : 2Витория Гимарайнш
01.03.2025Испания — Примера26-й турБетис2 : 1
23.02.2025Испания — Примера25-й тур1 : 2Бетис
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матчБетис0 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 13.03
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 13.03
Мольде
Легия
3 : 2 13.03
Копенгаген
Челси
1 : 2 13.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 13.03
Целе
Лугано
1 : 0 13.03
Пафос
Юргорден
1 : 0 13.03
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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