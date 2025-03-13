Витория Гимарайнш - Бетис 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Бетис, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
Бетис
Севилья, Испания
|14
|вр
|Бруну Варела
|22
|зщ
|Hevertton Santos
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|3
|зщ
|Микель Вильянуэва
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|10
|пз
|Тьягу Силва
|8
|пз
|Томас Гендель
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|11
|пз
|Умаро Эмбало
|18
|пз
|Телму Арканжу
|7
|нп
|Нелсон Оливейра
|25
|вр
|Франсиско Вьейтес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|36
|нп
|Хесус Родригес
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|08.11.2013
|Лига Европы
|Группа I. 4-й тур
|0 : 1
|24.10.2013
|Лига Европы
|Группа I. 3-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 0
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|13.03
| Мольде
Легия
|3 : 2
|13.03
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|13.03
| Целе
Лугано
|1 : 0
|13.03
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05