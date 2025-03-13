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Челси - Копенгаген 13 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
Челси
Копенгаген

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Копенгаген, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1ИспанияврРоберт Санчес
23АнглиязщТрево Чалоба
4АнглиязщТосин Адарабиойо
5ФранциязщБенуа Бадьяшиль
3ИспаниязщМарк Кукурелья
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
8АргентинапзЭнцо Фернандес
20АнглияпзКоул Палмер
18ФранцияпзКристофер Нкунку
32АнглиянпТайрик Джордж
76АнглиянпШумайра Мхеука
41ГерманияврДиант Рамай
4ЗимбабвезщМунаше Гарананга
5БразилиязщГабриэл Перейра
6ГрециязщПантелис Хацидиакос
24НорвегиязщБиргер Мелинг
22ГрузияпзГеоргий Гочолеишвили
7ШвецияпзВиктор Классон
36ДанияпзУильям Клем
17ДаниянпВиктор Фрохольдт
30ТуниснпЭлиас Ашури
19ДаниянпАмин Шиаха
Главные тренеры
ИталияЭнцо Мареска
ДанияЯкоб Неэструп
История личных встреч
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчКопенгаген1 : 2Челси
16.03.2011Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчЧелси0 : 0Копенгаген
22.02.2011Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчКопенгаген0 : 2Челси
09.03.2025Англия — Премьер-лига28-й турЧелси1 : 0
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчКопенгаген1 : 2Челси
25.02.2025Англия — Премьер-лига27-й турЧелси4 : 0
22.02.2025Англия — Премьер-лига26-й тур2 : 1Челси
14.02.2025Англия — Премьер-лига25-й тур3 : 0Челси
09.03.2025Дания — СуперлигаСуперлига. 21-й турКопенгаген1 : 1
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчКопенгаген1 : 2Челси
02.03.2025Дания — СуперлигаСуперлига. 20-й тур0 : 0Копенгаген
23.02.2025Дания — СуперлигаСуперлига. 19-й турКопенгаген1 : 0
20.02.2025Лига конференцийСтыковые матчи. 2-й матч1 : 3 ДВКопенгаген
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги конференций: «Челси» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Челси» — 2:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
ТСЦ
Ягеллония
1 : 3 3 : 1
Викингур Р
Панатинаикос
2 : 1 2 : 0
Мольде
Шэмрок Роверс
0 : 1 0 : 1 4 : 5
Целе
АПОЭЛ
2 : 2 0 : 2
Команда12
Борац Б-Л
Олимпия Л
1 : 0 0 : 0
Омония
Пафос
1 : 1 2 : 1
Гент
Бетис
0 : 3 0 : 1
Копенгаген
Хайденхайм
1 : 2 1 : 3 ДВ
1/8 финала
Команда12
Панатинаикос
Фиорентина
3 : 2 13.03
Бетис
Витория Гимарайнш
2 : 2 13.03
Мольде
Легия
3 : 2 13.03
Копенгаген
Челси
1 : 2 13.03
Команда12
Ягеллония
Серкль Брюгге
3 : 0 13.03
Целе
Лугано
1 : 0 13.03
Пафос
Юргорден
1 : 0 13.03
Борац Б-Л
Рапид В
1 : 1 13.03
1/4 финала
Команда12
B06
B07
10.0417.04
B02
B03
10.0417.04
Команда12
B08
B05
10.0417.04
B04
B01
10.0417.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
01.0508.05
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
01.0508.05
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
28.05

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