Челси - Копенгаген 13 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 13-03-2025 22:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
13 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Раду Петреску (Бухарест, Румыния);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Копенгаген, которое состоится 13 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|4
|зщ
|Тосин Адарабиойо
|5
|зщ
|Бенуа Бадьяшиль
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|32
|нп
|Тайрик Джордж
|76
|нп
|Шумайра Мхеука
|41
|вр
|Диант Рамай
|4
|зщ
|Мунаше Гарананга
|5
|зщ
|Габриэл Перейра
|6
|зщ
|Пантелис Хацидиакос
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|22
|пз
|Георгий Гочолеишвили
|7
|пз
|Виктор Классон
|36
|пз
|Уильям Клем
|17
|нп
|Виктор Фрохольдт
|30
|нп
|Элиас Ашури
|19
|нп
|Амин Шиаха
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|16.03.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 0
|22.02.2011
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|14.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|09.03.2025
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 21-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 20-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Дания — Суперлига
|Суперлига. 19-й тур
|1 : 0
|20.02.2025
|Лига конференций
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги конференций: «Челси» — «Копенгаген». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Челси» — 2:1.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| ТСЦ
Ягеллония
|1 : 3
|3 : 1
| Викингур Р
Панатинаикос
|2 : 1
|2 : 0
| Мольде
Шэмрок Роверс
|0 : 1
|0 : 1 4 : 5
| Целе
АПОЭЛ
|2 : 2
|0 : 2
|Команда
|1
|2
| Борац Б-Л
Олимпия Л
|1 : 0
|0 : 0
| Омония
Пафос
|1 : 1
|2 : 1
| Гент
Бетис
|0 : 3
|0 : 1
| Копенгаген
Хайденхайм
|1 : 2
|1 : 3 ДВ
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Панатинаикос
Фиорентина
|3 : 2
|13.03
| Бетис
Витория Гимарайнш
|2 : 2
|13.03
| Мольде
Легия
|3 : 2
|13.03
| Копенгаген
Челси
|1 : 2
|13.03
|Команда
|1
|2
| Ягеллония
Серкль Брюгге
|3 : 0
|13.03
| Целе
Лугано
|1 : 0
|13.03
| Пафос
Юргорден
|1 : 0
|13.03
| Борац Б-Л
Рапид В
|1 : 1
|13.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B06
B07
|10.04
|17.04
| B02
B03
|10.04
|17.04
|Команда
|1
|2
| B08
B05
|10.04
|17.04
| B04
B01
|10.04
|17.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|01.05
|08.05
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|01.05
|08.05
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|28.05