03:49 ()
Свернуть список

Аль-Наср - Аль-Холуд 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
14 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 25-й тур
Аль-Наср
Аль-Холуд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Холуд, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Холуд
Ар-Расс
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Португалия Паулу Дуарте
История личных встреч
25.10.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 8-й тур Аль-Холуд3 : 3Аль-Наср
10.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 2-й матч Аль-Наср3 : 0
07.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Аль-Наср2 : 2
03.03.2025 Элитная Лига Чемпионов АФК 1/8 финала. 1-й матч 0 : 0Аль-Наср
28.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур 2 : 1Аль-Наср
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 0 : 2Аль-Наср
06.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 24-й тур Аль-Холуд2 : 1
01.03.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Холуд2 : 1
25.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 22-й тур 5 : 1Аль-Холуд
22.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Холуд1 : 0
14.02.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 20-й тур 2 : 0Аль-Холуд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад2458
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль2454
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия2451
4 Аль-Наср2448
5 Аль-Ахли2448
6 Аль-Шабаб2543
7 Аль-Иттифак2435
8 Аль-Таавун2434
9 Эр-Рияд2433
10 Аль-Холуд2431
11 Аль-Халидж2430
12 Аль-Ороба2526
13 Дамак2424
14 Аль-Фейха2422
15 Аль-Фатех2522
16
Зона вылета
Аль-Раед2518
17
Зона вылета
Аль-Охдуд2417
18
Зона вылета
Аль-Вахда2417

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close