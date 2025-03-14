Аль-Наср - Аль-Холуд 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 21:00
Стадион: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), вместимость: 25000
14 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Наср - Аль-Холуд, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Аль-Авваль Парк (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Наср
Эр-Рияд
Аль-Холуд
Ар-Расс
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Паулу Дуарте
История личных встреч
|25.10.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|8-й тур
|3 : 3
|10.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|07.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|2 : 2
|03.03.2025
|Элитная Лига Чемпионов АФК
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
|28.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|0 : 2
|06.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|24-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|2 : 1
|25.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|22-й тур
|5 : 1
|22.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|1 : 0
|14.02.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|20-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|24
|58
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|24
|54
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|24
|51
|4
|Аль-Наср
|24
|48
|5
|Аль-Ахли
|24
|48
|6
|Аль-Шабаб
|25
|43
|7
|Аль-Иттифак
|24
|35
|8
|Аль-Таавун
|24
|34
|9
|Эр-Рияд
|24
|33
|10
|Аль-Холуд
|24
|31
|11
|Аль-Халидж
|24
|30
|12
|Аль-Ороба
|25
|26
|13
|Дамак
|24
|24
|14
|Аль-Фейха
|24
|22
|15
|Аль-Фатех
|25
|22
| 16
Зона вылета
|Аль-Раед
|25
|18
| 17
Зона вылета
|Аль-Охдуд
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Аль-Вахда
|24
|17