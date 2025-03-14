Алмере Сити - НАК Бреда 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 21:00
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
14 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - НАК Бреда, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
НАК Бреда
Бреда
|1
|вр
|Нордин Баккер
|27
|зщ
|Марвин Мартинш
|4
|зщ
|Рикардо Висус
|15
|зщ
|Джеймс Лоуренс
|14
|зщ
|Василиос Загаритис
|8
|пз
|Anas Tahiri
|16
|пз
|Ади Налич
|18
|пз
|Шарль-Андреас Брим
|9
|нп
|Томас Робине
|11
|нп
|Жуниор Кадиль
|17
|нп
|Корнелиус Хансен
|99
|вр
|Даниэль Белица
|44
|зщ
|Максим Бузи
|23
|зщ
|Теренс Конголо
|5
|зщ
|Ян ван ден Берг
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|8
|пз
|Клинт Леманс
|16
|пз
|Максимильен Балар
|77
|нп
|Лео Сауэр
|55
|нп
|Камаль Сова
|29
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|19
|нп
|Сана Фернандеш
Главные тренеры
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|30.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|14-й тур
|1 : 0
|01.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|22-й тур
|4 : 0
|23.10.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 0
|21.02.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|27-й тур
|1 : 0
|08.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|14-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|5 : 0
|31.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|25
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|25
|26
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|25
|14