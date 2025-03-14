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Алмере Сити - НАК Бреда 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 21:00
Стадион: Янмар (Алмере, Нидерланды), вместимость: 4501
14 Марта 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Алмере Сити
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - НАК Бреда, которое состоится 14 Марта 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
НАК Бреда
Бреда
1 Нидерланды вр Нордин Баккер
27 Люксембург зщ Марвин Мартинш
4 Испания зщ Рикардо Висус
15 Уэльс зщ Джеймс Лоуренс
14 Греция зщ Василиос Загаритис
8 Бельгия пз Anas Tahiri
16 Босния и Герцеговина пз Ади Налич
18 Канада пз Шарль-Андреас Брим
9 Франция нп Томас Робине
11 Франция нп Жуниор Кадиль
17 Норвегия нп Корнелиус Хансен
99 Польша вр Даниэль Белица
44 Бельгия зщ Максим Бузи
23 Нидерланды зщ Теренс Конголо
5 Бельгия зщ Ян ван ден Берг
4 Нидерланды зщ Бой Кемпер
8 Нидерланды пз Клинт Леманс
16 Австралия пз Максимильен Балар
77 Словакия нп Лео Сауэр
55 Гана нп Камаль Сова
29 Нидерланды нп Сидней ван Хойдонк
19 Португалия нп Сана Фернандеш
Главные тренеры
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
30.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 14-й тур НАК Бреда1 : 0Алмере Сити
01.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 22-й тур НАК Бреда4 : 0Алмере Сити
23.10.2020 Нидерланды - Первый дивизион 9-й тур Алмере Сити2 : 0НАК Бреда
21.02.2020 Нидерланды - Первый дивизион 27-й тур НАК Бреда1 : 0Алмере Сити
08.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 14-й тур Алмере Сити1 : 0НАК Бреда
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 0Алмере Сити
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Алмере Сити0 : 1
22.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 1Алмере Сити
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 2Алмере Сити
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 0 : 1Алмере Сити
07.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур НАК Бреда1 : 1
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 0НАК Бреда
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НАК Бреда0 : 0
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 5 : 0НАК Бреда
31.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур НАК Бреда1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2549
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2526
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2514

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