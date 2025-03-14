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Бристоль Сити - Норвич Сити 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 22:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
14 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Бристоль Сити
Норвич Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Норвич Сити, которое состоится 14 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Норвич Сити0 : 2Бристоль Сити
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Норвич Сити1 : 1Бристоль Сити
03.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити1 : 2Норвич Сити
29.08.2023 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Бристоль Сити0 : 1Норвич Сити
11.02.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 31-й тур Бристоль Сити1 : 0Норвич Сити
14.09.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Норвич Сити3 : 2Бристоль Сити
20.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Норвич Сити2 : 0Бристоль Сити
31.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Бристоль Сити1 : 3Норвич Сити
23.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Норвич Сити3 : 2Бристоль Сити
15.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 22-й тур Бристоль Сити2 : 2Норвич Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Бристоль Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Бристоль Сити1 : 1
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 2Бристоль Сити
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Бристоль Сити2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Бристоль Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Норвич Сити2 : 3
07.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Норвич Сити1 : 1
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 1Норвич Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Норвич Сити4 : 2
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

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