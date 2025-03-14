Бристоль Сити - Норвич Сити 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 22:00
Стадион: Эштон Гейт (Бристоль, Англия), вместимость: 27000
14 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Норвич Сити, которое состоится 14 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Норвич Сити
Норидж
История личных встреч
|09.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|15-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 1
|03.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|1 : 2
|29.08.2023
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 1
|11.02.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 31-й тур
|1 : 0
|14.09.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|3 : 2
|20.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|2 : 0
|31.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|1 : 3
|23.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 34-й тур
|3 : 2
|15.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 22-й тур
|2 : 2
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 1
|04.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|0 : 2
|21.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 3
|07.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|4 : 2
|15.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|33-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|37
|79
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|37
|77
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|37
|75
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|37
|69
| 5
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|37
|56
| 6
Плей-офф
|Ковентри Сити
|37
|56
|7
|Бристоль Сити
|37
|54
|8
|Мидлсбро
|37
|53
|9
|Блэкберн Роверс
|37
|52
|10
|Уотфорд
|37
|52
|11
|Шеффилд Уэнсдей
|37
|51
|12
|Норвич Сити
|37
|49
|13
|Миллуолл
|37
|48
|14
|Куинз Парк Рейнджерс
|37
|44
|15
|Престон Норт Энд
|37
|44
|16
|Суонси Сити
|37
|44
|17
|Портсмут
|37
|42
|18
|Халл Сити
|37
|40
|19
|Сток Сити
|37
|39
|20
|Оксфорд Юнайтед
|37
|39
|21
|Кардифф Сити
|37
|36
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|37
|35
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|37
|34
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|37
|33