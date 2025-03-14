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Шальке-04 - Ганновер-96 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 19:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
14 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Шальке-04
Ганновер-96

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Ганновер-96, которое состоится 14 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Нидерланды Кеес ван Вондерен
История личных встреч
19.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Ганновер-961 : 0Шальке-04
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганновер-961 : 1Шальке-04
28.10.2023 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Шальке-043 : 2Ганновер-96
19.03.2022 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Шальке-042 : 1Ганновер-96
15.10.2021 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Ганновер-960 : 1Шальке-04
31.03.2019 Германия - Бундеслига 27-й тур Ганновер-960 : 1Шальке-04
03.11.2018 Германия - Бундеслига 10-й тур Шальке-043 : 1Ганновер-96
21.01.2018 Германия - Бундеслига 19-й тур Шальке-041 : 1Ганновер-96
27.08.2017 Германия - Бундеслига 2-й тур Ганновер-961 : 0Шальке-04
30.04.2016 Германия - Бундеслига 32-й тур Ганновер-961 : 3Шальке-04
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 2Шальке-04
28.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Шальке-041 : 0
23.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 2 : 0Шальке-04
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Шальке-042 : 1
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 0Шальке-04
09.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Ганновер-961 : 1
01.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 1 : 2Ганновер-96
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Ганновер-961 : 1
15.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 0 : 0Ганновер-96
09.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Ганновер-961 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2545
2
Повышение
Кёльн2544
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2543
4 Магдебург2542
5 Падерборн 072542
6 Эльверсберг2540
7 Ганновер-962539
8 Нюрнберг2538
9 Фортуна2538
10 Карлсруэ2536
11 Шальке-042533
12 Гройтер Фюрт2533
13 Дармштадт 982531
14 Герта2526
15 Пройссен Мюнстер2523
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2523
17
Зона вылета
Ульм 18462519
18
Зона вылета
Ян2516

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