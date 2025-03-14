Шальке-04 - Ганновер-96 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 19:30
Стадион: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62278
14 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Ганновер-96, которое состоится 14 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: АуфШальке (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Кеес ван Вондерен
История личных встреч
|19.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|28.10.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|3 : 2
|19.03.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|15.10.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|31.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 1
|03.11.2018
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|21.01.2018
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|27.08.2017
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 0
|30.04.2016
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 3
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|25
|45
| 2
Повышение
|Кёльн
|25
|44
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|25
|43
|4
|Магдебург
|25
|42
|5
|Падерборн 07
|25
|42
|6
|Эльверсберг
|25
|40
|7
|Ганновер-96
|25
|39
|8
|Нюрнберг
|25
|38
|9
|Фортуна
|25
|38
|10
|Карлсруэ
|25
|36
|11
|Шальке-04
|25
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|25
|33
|13
|Дармштадт 98
|25
|31
|14
|Герта
|25
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|25
|16