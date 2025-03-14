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Магдебург - Гамбург 14 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 14-03-2025 19:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
14 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Магдебург
Гамбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Гамбург, которое состоится 14 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Магдебург
Магдебург
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
20.10.2024 Германия — Вторая Бундеслига 9-й тур Гамбург3 : 1Магдебург
14.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Магдебург2 : 2Гамбург
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Гамбург2 : 0Магдебург
29.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Магдебург3 : 2Гамбург
23.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 13-й тур Гамбург2 : 3Магдебург
08.04.2019 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Гамбург1 : 2Магдебург
26.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Магдебург0 : 1Гамбург
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур 1 : 1Магдебург
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур Магдебург4 : 1
22.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур 3 : 1Магдебург
14.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур Магдебург3 : 0
08.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур Магдебург3 : 4
08.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 25-й тур Гамбург4 : 1
02.03.2025 Германия — Вторая Бундеслига 24-й тур 2 : 0Гамбург
21.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 23-й тур Гамбург3 : 0
16.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 22-й тур 1 : 1Гамбург
07.02.2025 Германия — Вторая Бундеслига 21-й тур 1 : 2Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гамбург2545
2
Повышение
Кёльн2544
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн2543
4 Магдебург2542
5 Падерборн 072542
6 Эльверсберг2540
7 Ганновер-962539
8 Нюрнберг2538
9 Фортуна2538
10 Карлсруэ2536
11 Шальке-042533
12 Гройтер Фюрт2533
13 Дармштадт 982531
14 Герта2526
15 Пройссен Мюнстер2523
16
Стыковая зона
Айнтрахт Б2523
17
Зона вылета
Ульм 18462519
18
Зона вылета
Ян2516

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