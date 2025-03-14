Магдебург - Гамбург 14 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 14-03-2025 19:30
Стадион: MDCC-Арена (Магдебург, Германия), вместимость: 30000
14 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Магдебург - Гамбург, которое состоится 14 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: MDCC-Арена (Магдебург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Магдебург
Магдебург
Гамбург
Гамбург
Главные тренеры
|Кристиан Тиц
История личных встреч
|20.10.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|29-й тур
|2 : 2
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|2 : 0
|29.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|3 : 2
|23.10.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|2 : 3
|08.04.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|26.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 1
|14.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|08.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|3 : 4
|08.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|02.03.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|23-й тур
|3 : 0
|16.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|07.02.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гамбург
|25
|45
| 2
Повышение
|Кёльн
|25
|44
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|25
|43
|4
|Магдебург
|25
|42
|5
|Падерборн 07
|25
|42
|6
|Эльверсберг
|25
|40
|7
|Ганновер-96
|25
|39
|8
|Нюрнберг
|25
|38
|9
|Фортуна
|25
|38
|10
|Карлсруэ
|25
|36
|11
|Шальке-04
|25
|33
|12
|Гройтер Фюрт
|25
|33
|13
|Дармштадт 98
|25
|31
|14
|Герта
|25
|26
|15
|Пройссен Мюнстер
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Айнтрахт Б
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Ульм 1846
|25
|19
| 18
Зона вылета
|Ян
|25
|16