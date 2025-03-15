Локомотив М - Динамо М 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 18:30
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
15 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо М, которое состоится 15 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Марцел Личка
История личных встреч
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 0
|28.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1 3 : 4
|05.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 2
|04.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|0 : 2
|23.08.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 0
|27.07.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|21.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|28.05.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|22.10.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 3
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 0
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|07.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|3 : 4
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|2 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|20
|43
|2
|Зенит
|20
|43
|3
|Спартак М
|20
|40
|4
|Динамо М
|20
|39
|5
|Локомотив М
|20
|37
|6
|ЦСКА
|20
|35
|7
|Ростов
|20
|30
|8
|Рубин
|20
|29
|9
|Акрон
|20
|25
|10
|Крылья Советов
|20
|19
|11
|Пари Нижний Новгород
|20
|19
|12
|Химки
|20
|19
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|20
|18
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Факел
|20
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|20
|8