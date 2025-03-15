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Локомотив М - Динамо М 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 18:30
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
15 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград, Россия);
Локомотив МДинамо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Динамо М, которое состоится 15 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Чехия Марцел Личка
История личных встреч
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М2 : 0Локомотив М
28.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Локомотив М0 : 1 3 : 4Динамо М
05.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо М1 : 2Локомотив М
04.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Динамо М0 : 2Локомотив М
23.08.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М3 : 0Динамо М
27.07.2024 Мир Российская Премьер-лига 2-й тур Динамо М3 : 1Локомотив М
03.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Динамо М2 : 1Локомотив М
21.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Локомотив М0 : 0Динамо М
28.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Динамо М2 : 4Локомотив М
22.10.2022 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Локомотив М1 : 3Динамо М
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Локомотив М1 : 0
11.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) 1 : 2Локомотив М
07.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Локомотив М1 : 1
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 1 : 0Локомотив М
28.02.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Локомотив М
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 3 : 4Динамо М
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 2 : 1Динамо М
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М4 : 0
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Динамо М1 : 0
02.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 1 : 1Динамо М
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Динамо» (Москва). Начало московского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2043
2 Зенит2043
3 Спартак М2040
4 Динамо М2039
5 Локомотив М2037
6 ЦСКА2035
7 Ростов2030
8 Рубин2029
9 Акрон2025
10 Крылья Советов2019
11 Пари Нижний Новгород2019
12 Химки2019
13
Стыковая зона
Динамо Мх2018
14
Стыковая зона
Ахмат2017
15
Зона вылета
Факел2014
16
Зона вылета
Оренбург208

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