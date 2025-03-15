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Эвертон - Вест Хэм Юнайтед 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Эвертон
Вест Хэм Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Англия вр Джордан Пикфорд
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
32 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
19 Украина зщ Виталий Миколенко
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
37 Англия пз Джеймс Гарнер
29 Дания пз Йеспер Линдстрём
16 Мали пз Абдулайе Дукуре
11 Англия нп Джек Харрисон
14 Гвинея-Бисау нп Бету
23 Франция вр Альфонс Ареола
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
26 Англия зщ Макс Килман
3 Англия зщ Аарон Крессуэлл
57 Англия зщ Оливер Скарлс
28 Чехия пз Томаш Соучек
19 Мексика пз Эдсон Альварес
14 Гана пз Мохаммед Кудус
10 Бразилия пз Лукас Пакета
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
09.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 0Эвертон
02.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Эвертон1 : 3Вест Хэм Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
21.01.2023 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Эвертон
18.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
03.04.2022 Англия - Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Эвертон
17.10.2021 Англия - Премьер-лига 8-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
09.05.2021 Англия - Премьер-лига 35-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1Эвертон
01.01.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Эвертон0 : 1Вест Хэм Юнайтед
30.09.2020 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Эвертон4 : 1Вест Хэм Юнайтед
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Эвертон
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 1 : 1Эвертон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон2 : 2
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Эвертон
12.02.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Эвертон2 : 2
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
03.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 1Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2851
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2847
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2846
8 Астон Вилла2945
9 Борнмут2844
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Манчестер Юнайтед2834
15 Эвертон2833
16 Вест Хэм Юнайтед2833
17 Вулверхэмптон2823
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2817
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон289

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