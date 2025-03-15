Эвертон - Вест Хэм Юнайтед 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40569
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Даррен Бонд (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|32
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|19
|зщ
|Виталий Миколенко
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|29
|пз
|Йеспер Линдстрём
|16
|пз
|Абдулайе Дукуре
|11
|нп
|Джек Харрисон
|14
|нп
|Бету
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|26
|зщ
|Макс Килман
|3
|зщ
|Аарон Крессуэлл
|57
|зщ
|Оливер Скарлс
|28
|пз
|Томаш Соучек
|19
|пз
|Эдсон Альварес
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|10
|пз
|Лукас Пакета
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Грэм Поттер
История личных встреч
|09.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|02.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 3
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 1
|21.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|18.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|03.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 1
|17.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 1
|09.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|01.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 1
|30.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|4-й раунд
|4 : 1
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|12.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 2
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|03.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|55
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|28
|51
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|28
|47
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|28
|46
|8
|Астон Вилла
|29
|45
|9
|Борнмут
|28
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Манчестер Юнайтед
|28
|34
|15
|Эвертон
|28
|33
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|33
|17
|Вулверхэмптон
|28
|23
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|28
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|28
|9