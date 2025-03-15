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Суонси Сити - Бёрнли 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Суонси.ком (Суонси, Уэльс), вместимость: 21028
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Суонси Сити
Бёрнли

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Бёрнли, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Суонси.ком (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Бёрнли
Бёрнли
История личных встреч
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Бёрнли1 : 0Суонси Сити
02.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Суонси Сити1 : 2Бёрнли
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Бёрнли4 : 0Суонси Сити
10.02.2018 Англия - Премьер-лига 27-й тур Суонси Сити1 : 0Бёрнли
18.11.2017 Англия - Премьер-лига 12-й тур Бёрнли2 : 0Суонси Сити
04.03.2017 Англия - Премьер-лига 27-й тур Суонси Сити3 : 2Бёрнли
13.08.2016 Англия - Премьер-лига 1-й тур Бёрнли0 : 1Суонси Сити
28.02.2015 Англия - Премьер-лига 27-й тур Бёрнли0 : 1Суонси Сити
23.08.2014 Англия - Премьер-лига 2-й тур Суонси Сити1 : 0Бёрнли
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 0Суонси Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Суонси Сити1 : 0
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 0Суонси Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Суонси Сити3 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 3 : 1Суонси Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Бёрнли1 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Бёрнли4 : 0
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Бёрнли
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 3 : 0Бёрнли
21.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Бёрнли4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

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