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Вест Бромвич Альбион - Халл Сити 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Вест Бромвич Альбион
Халл Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Халл Сити, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Германия Тим Вальтер
Испания Рубен Селльес
Испания Рубен Селльес
История личных встреч
10.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Халл Сити1 : 2Вест Бромвич Альбион
24.02.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 34-й тур Халл Сити1 : 1Вест Бромвич Альбион
04.11.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 1Халл Сити
03.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Халл Сити2 : 0Вест Бромвич Альбион
20.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Вест Бромвич Альбион5 : 2Халл Сити
05.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Халл Сити0 : 2Вест Бромвич Альбион
03.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0Халл Сити
05.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Вест Бромвич Альбион4 : 2Халл Сити
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Халл Сити0 : 1Вест Бромвич Альбион
19.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Вест Бромвич Альбион3 : 2Халл Сити
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Вест Бромвич Альбион1 : 0
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Вест Бромвич Альбион2 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 1 : 1Вест Бромвич Альбион
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Халл Сити2 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 1Халл Сити
04.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Халл Сити2 : 0
25.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 1 : 0Халл Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 0 : 1Халл Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

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