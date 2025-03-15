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Оксфорд Юнайтед - Уотфорд 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:00
Стадион: Кассам (Оксфорд, Англия), вместимость: 12500
15 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 38-й тур
Оксфорд Юнайтед
Уотфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оксфорд Юнайтед - Уотфорд, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Кассам (Оксфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оксфорд Юнайтед
Оксфорд
Уотфорд
Уотфорд
История личных встреч
08.11.2024 Англия — Чемпионшип 15-й тур Уотфорд1 : 0Оксфорд Юнайтед
15.09.2020 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Оксфорд Юнайтед1 : 1 0 : 3Уотфорд
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 1Оксфорд Юнайтед
07.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 1Оксфорд Юнайтед
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Оксфорд Юнайтед2 : 3
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 2 : 0Оксфорд Юнайтед
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Оксфорд Юнайтед0 : 2
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Уотфорд1 : 0
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Уотфорд1 : 2
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 0 : 0Уотфорд
23.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Уотфорд2 : 0
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 1Уотфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3779
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3777
3
Плей-офф
Бёрнли3775
4
Плей-офф
Сандерленд3769
5
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3756
6
Плей-офф
Ковентри Сити3756
7 Бристоль Сити3754
8 Мидлсбро3753
9 Блэкберн Роверс3752
10 Уотфорд3752
11 Шеффилд Уэнсдей3751
12 Норвич Сити3749
13 Миллуолл3748
14 Куинз Парк Рейнджерс3744
15 Престон Норт Энд3744
16 Суонси Сити3744
17 Портсмут3742
18 Халл Сити3740
19 Сток Сити3739
20 Оксфорд Юнайтед3739
21 Кардифф Сити3736
22
Зона вылета
Дерби Каунти3735
23
Зона вылета
Лутон Таун3734
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3733

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