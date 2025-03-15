Мальорка - Эспаньол 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:15
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
15 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эспаньол, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Доминик Грейф
|23
|зщ
|Пабло Маффео
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|5
|пз
|Омар Маскарель
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|14
|пз
|Дани Родригес
|11
|нп
|Такума Асано
|7
|нп
|Ведат Мурики
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|20
|пз
|Алекс Крал
|8
|пз
|Эду Эспосито
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|2
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 1
|25.02.2023
|Испания - Примера
|23-й тур
|2 : 1
|28.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|1 : 1
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|27.08.2021
|Испания - Примера
|3-й тур
|1 : 0
|14.02.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 25-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 2-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Испания - Примера
|23-й тур
|1 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|8-й тур
|2 : 0
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|24.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 1
|10.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|27
|37
|8
|Севилья
|27
|36
|9
|Райо Вальекано
|27
|36
|10
|Сельта
|27
|36
|11
|Реал Сосьедад
|27
|34
|12
|Жирона
|27
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Осасуна
|26
|33
|15
|Эспаньол
|26
|28
|16
|Валенсия
|27
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|27
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16