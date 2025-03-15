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Мальорка - Эспаньол 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:15
Стадион: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 26020
15 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Мальорка
Эспаньол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Эспаньол, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мальорка Сон Моих (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Эспаньол
Барселона
1 Словакия вр Доминик Грейф
23 Испания зщ Пабло Маффео
24 Словакия зщ Мартин Вальент
21 Испания зщ Антонио Раильо
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
5 Испания пз Омар Маскарель
12 Португалия пз Саму Кошта
10 Испания пз Серхи Дардер
14 Испания пз Дани Родригес
11 Япония нп Такума Асано
7 Косово нп Ведат Мурики
1 Испания вр Жоан Гарсия
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
4 Албания зщ Мараш Кумбула
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
22 Испания зщ Карлос Ромеро
19 Испания пз Урко Гонсалес
20 Чехия пз Алекс Крал
8 Испания пз Эду Эспосито
17 Испания нп Хофре Каррерас
7 Испания нп Хавьер Пуадо
2 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Эспаньол2 : 1Мальорка
25.02.2023 Испания - Примера 23-й тур Эспаньол2 : 1Мальорка
28.10.2022 Испания - Примера 12-й тур Мальорка1 : 1Эспаньол
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Эспаньол1 : 0Мальорка
15.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Мальорка2 : 1Эспаньол
27.08.2021 Испания - Примера 3-й тур Мальорка1 : 0Эспаньол
14.02.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 25-й тур Мальорка1 : 2Эспаньол
20.09.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 2-й тур Эспаньол0 : 0Мальорка
09.02.2020 Испания - Примера 23-й тур Эспаньол1 : 0Мальорка
06.10.2019 Испания - Примера 8-й тур Мальорка2 : 0Эспаньол
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 1Мальорка
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Мальорка1 : 1
24.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 1 : 1Мальорка
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Мальорка3 : 1
10.02.2025 Испания — Примера 23-й тур Мальорка1 : 1
10.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Эспаньол1 : 1
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 1Эспаньол
16.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Эспаньол1 : 1
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 2 : 1Эспаньол
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Эспаньол1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2737
8 Севилья2736
9 Райо Вальекано2736
10 Сельта2736
11 Реал Сосьедад2734
12 Жирона2733
13 Хетафе2733
14 Осасуна2633
15 Эспаньол2628
16 Валенсия2727
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2724
20
Зона вылета
Вальядолид2716

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