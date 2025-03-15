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Вильярреал - Реал Мадрид 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 19:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
15 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Вильярреал
Реал Мадрид

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Мадрид, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Мадрид
Мадрид
13 Испания вр Диего Конде
8 Аргентина зщ Хуан Фойт
5 Франция зщ Вилли Камбвал
2 Кабо-Верде зщ Логан Кошта
23 Испания зщ Серхи Кардона
18 Сенегал пз Пап Гейе
10 Испания пз Дани Парехо
16 Испания пз Алекс Баэна
21 Испания нп Йереми Пино
15 Франция нп Тьерно Барри
22 Испания нп Айосе Перес
1 Бельгия вр Тибо Куртуа
17 Испания зщ Лукас Васкес
35 Испания зщ Рауль Асенсио
22 Германия зщ Антонио Рюдигер
20 Испания зщ Франсиско Гарсия
8 Уругвай пз Федерико Вальверде
14 Франция пз Орельен Тчуамени
5 Англия пз Джуд Беллингем
11 Бразилия нп Родриго
9 Франция нп Килиан Мбаппе
7 Бразилия нп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
05.10.2024 Испания — Примера 9-й тур Реал Мадрид2 : 0Вильярреал
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Вильярреал4 : 4Реал Мадрид
17.12.2023 Испания - Примера 17-й тур Реал Мадрид4 : 1Вильярреал
08.04.2023 Испания - Примера 28-й тур Реал Мадрид2 : 3Вильярреал
19.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Вильярреал2 : 3Реал Мадрид
07.01.2023 Испания - Примера 16-й тур Вильярреал2 : 1Реал Мадрид
12.02.2022 Испания - Примера 24-й тур Вильярреал0 : 0Реал Мадрид
25.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Реал Мадрид0 : 0Вильярреал
22.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид2 : 1Вильярреал
21.11.2020 Испания - Примера 10-й тур Вильярреал1 : 1Реал Мадрид
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 1 : 0Вильярреал
22.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 0 : 1Вильярреал
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Вильярреал1 : 1
08.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 1 : 2Вильярреал
01.02.2025 Испания — Примера 22-й тур Вильярреал5 : 1
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0 2 : 4Реал Мадрид
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Реал Мадрид2 : 1
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Реал Мадрид2 : 1
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур 2 : 1Реал Мадрид
26.02.2025 Кубок Испании 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Реал Мадрид
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2737
8 Севилья2736
9 Райо Вальекано2736
10 Сельта2736
11 Реал Сосьедад2734
12 Жирона2733
13 Хетафе2733
14 Осасуна2633
15 Эспаньол2628
16 Валенсия2727
17 Леганес2727
18
Зона вылета
Алавес2726
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2724
20
Зона вылета
Вальядолид2716

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