Вильярреал - Реал Мадрид 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 19:30
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
15 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Мадрид, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Мадрид
Мадрид
|13
|вр
|Диего Конде
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|5
|зщ
|Вилли Камбвал
|2
|зщ
|Логан Кошта
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|18
|пз
|Пап Гейе
|10
|пз
|Дани Парехо
|16
|пз
|Алекс Баэна
|21
|нп
|Йереми Пино
|15
|нп
|Тьерно Барри
|22
|нп
|Айосе Перес
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|05.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 4
|17.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|4 : 1
|08.04.2023
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|19.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 3
|07.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 1
|12.02.2022
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|21.11.2020
|Испания - Примера
|10-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|08.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|01.02.2025
|Испания — Примера
|22-й тур
|5 : 1
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|26.02.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Вильярреал» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|27
|37
|8
|Севилья
|27
|36
|9
|Райо Вальекано
|27
|36
|10
|Сельта
|27
|36
|11
|Реал Сосьедад
|27
|34
|12
|Жирона
|27
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Осасуна
|26
|33
|15
|Эспаньол
|26
|28
|16
|Валенсия
|27
|27
|17
|Леганес
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Алавес
|27
|26
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|27
|24
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|27
|16