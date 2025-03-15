Ланс - Ренн 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 22:05
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
15 Марта 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ренн, которое состоится 15 Марта 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Ренн
Ренн
|30
|вр
|Мэтью Райан
|2
|зщ
|Рубен Агилар
|24
|зщ
|Жонатан Гради
|20
|зщ
|Маланг Сарр
|14
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Дейвер Мачадо
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|пз
|Анжело Фюльжини
|18
|пз
|Анди Диуф
|7
|нп
|Флорьян Сотока
|8
|нп
|Мбала Н'Зола
|1
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жак
|5
|зщ
|Лилиан Брассье
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|24
|пз
|Антони Руо
|38
|пз
|Джауи Сиссе
|90
|пз
|Исмаэль Коне
|7
|пз
|Киого Фурухаси
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Арно Калимуэндо
Главные тренеры
|Уильям Стилл
|Эдвард Стилл
|Хабиб Бей
История личных встреч
|21.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 1
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|01.04.2023
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|0 : 1
|27.08.2022
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 1
|08.01.2022
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 0
|08.08.2021
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|1 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 0
|05.12.2020
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|0 : 2
|28.02.2015
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|3 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 4
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|21.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|1 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|25
|46
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|25
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|25
|31
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Анже
|25
|27
|14
|Нант
|25
|24
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15