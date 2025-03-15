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Ланс - Ренн 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 22:05
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
15 Марта 2025 года в 23:05 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Ланс
Ренн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ренн, которое состоится 15 Марта 2025 года в 23:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ланс
Ланс
Ренн
Ренн
30 Австралия вр Мэтью Райан
2 Франция зщ Рубен Агилар
24 Франция зщ Жонатан Гради
20 Франция зщ Маланг Сарр
14 Аргентина зщ Факундо Медина
3 Колумбия зщ Дейвер Мачадо
28 Франция пз Адриен Томассон
11 Франция пз Анжело Фюльжини
18 Франция пз Анди Диуф
7 Франция нп Флорьян Сотока
8 Ангола нп Мбала Н'Зола
1 Франция вр Брис Самба
97 Франция зщ Жереми Жак
5 Франция зщ Лилиан Брассье
22 Франция зщ Лоранс Ассиньон
3 Франция зщ Адриен Трюффер
24 Франция пз Антони Руо
38 Франция пз Джауи Сиссе
90 Канада пз Исмаэль Коне
7 Япония пз Киого Фурухаси
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
9 Франция нп Арно Калимуэндо
Главные тренеры
Бельгия Уильям Стилл
Бельгия Эдвард Стилл
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
21.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Ренн1 : 1Ланс
12.05.2024 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн1 : 1Ланс
20.08.2023 Франция - Лига 1 2-й тур Ланс1 : 1Ренн
01.04.2023 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн0 : 1Ланс
27.08.2022 Франция - Лига 1 4-й тур Ланс2 : 1Ренн
08.01.2022 Франция - Лига 1 20-й тур Ланс1 : 0Ренн
08.08.2021 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн1 : 1Ланс
06.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Ланс0 : 0Ренн
05.12.2020 Франция - Лига 1 13-й тур Ренн0 : 2Ланс
28.02.2015 Франция - Лига 1 27-й тур Ланс0 : 1Ренн
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1Ланс
01.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Ланс3 : 4
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур 3 : 1Ланс
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ланс0 : 2
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 2 : 0Ланс
08.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур Ренн1 : 4
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 4Ренн
21.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Ренн1 : 0
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур Ренн0 : 2
08.02.2025 Франция — Лига 1 21-й тур 0 : 2Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2546
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2544
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2531
12 Ренн2529
13 Анже2527
14 Нант2524
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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