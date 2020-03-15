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Удинезе - Верона 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
15 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Удинезе
Верона

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Верона, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Верона
Верона
40 Нигерия вр Мадука Окойе
28 Франция зщ Умар Соле
29 Словения зщ Яка Бийол
31 Дания зщ Томас Кристенсен
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
14 Франция пз Артюр Атта
8 Словения пз Санди Ловрич
10 Франция нп Флорьян Товен
17 Италия нп Лоренцо Лукка
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
42 Италия зщ Диего Коппола
87 Италия зщ Даниэле Гиларди
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
10 Сенегал пз Шейх Ньясс
33 Словакия пз Ондрей Дуда
31 Словакия нп Томаш Суслов
11 Дания нп Каспер Тенгстедт
9 Швеция нп Амин Сарр
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
04.01.2025 Италия — Серия А 19-й тур Верона0 : 0Удинезе
20.04.2024 Италия - Серия А 33-й тур Верона1 : 0Удинезе
03.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Удинезе3 : 3Верона
30.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 20-й тур Удинезе1 : 1Верона
03.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 8-й тур Верона1 : 2Удинезе
13.02.2022 Италия - Серия А 25-й тур Верона4 : 0Удинезе
27.10.2021 Италия - Серия А 10-й тур Удинезе1 : 1Верона
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Удинезе2 : 0Верона
27.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Верона1 : 0Удинезе
16.02.2020 Италия - Серия А 24-й тур Удинезе0 : 0Верона
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Удинезе
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Удинезе1 : 0
21.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Удинезе
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Удинезе3 : 0
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Удинезе
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Верона1 : 2
03.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 0Верона
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Верона1 : 0
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 0Верона
08.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Верона0 : 5
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2840
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2826
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2814

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