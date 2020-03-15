Удинезе - Верона 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 16:00
Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
15 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Верона, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине
Верона
Верона
|40
|вр
|Мадука Окойе
|28
|зщ
|Умар Соле
|29
|зщ
|Яка Бийол
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|14
|пз
|Артюр Атта
|8
|пз
|Санди Ловрич
|10
|нп
|Флорьян Товен
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|10
|пз
|Шейх Ньясс
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|31
|нп
|Томаш Суслов
|11
|нп
|Каспер Тенгстедт
|9
|нп
|Амин Сарр
Главные тренеры
|Коста Руньяич
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|04.01.2025
|Италия — Серия А
|19-й тур
|0 : 0
|20.04.2024
|Италия - Серия А
|33-й тур
|1 : 0
|03.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|3 : 3
|30.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 20-й тур
|1 : 1
|03.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 8-й тур
|1 : 2
|13.02.2022
|Италия - Серия А
|25-й тур
|4 : 0
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 0
|16.02.2020
|Италия - Серия А
|24-й тур
|0 : 0
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|08.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|28
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|28
|14