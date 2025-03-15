Монца - Парма 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 16:00
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
15 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Парма, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монца
Монца
Парма
Парма
|30
|вр
|Стефано Турати
|13
|зщ
|Педру Перейра
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|33
|зщ
|Данило Д'Амброзио
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|77
|зщ
|Гиоргос Кирьякопулос
|11
|пз
|Гаэтано Кастровилли
|18
|пз
|Кевин Дзероли
|42
|пз
|Алессандро Бьянко
|47
|нп
|Дани Карвалью
|17
|нп
|Бальде Кейта
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|27
|пз
|Эрнани
|98
|пз
|Деннис Ман
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
Главные тренеры
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Алессандро Неста
|Кристиан Киву
История личных встреч
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|02.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 2
|24.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|4 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 0
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|5 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|28
|61
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|28
|58
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Лацио
|28
|51
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Болонья
|28
|50
|7
|Рома
|28
|46
|8
|Фиорентина
|28
|45
|9
|Милан
|28
|44
|10
|Удинезе
|28
|40
|11
|Торино
|28
|35
|12
|Дженоа
|28
|32
|13
|Комо
|28
|29
|14
|Кальяри
|28
|26
|15
|Верона
|28
|26
|16
|Лечче
|28
|25
|17
|Парма
|28
|24
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|28
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|28
|19
| 20
Зона вылета
|Монца
|28
|14