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Монца - Парма 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 16:00
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
15 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 29-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Монца
Парма

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Парма, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ю-Пауэр (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Парма
Парма
30 Италия вр Стефано Турати
13 Португалия зщ Педру Перейра
4 Италия зщ Армандо Иццо
33 Италия зщ Данило Д'Амброзио
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
77 Греция зщ Гиоргос Кирьякопулос
11 Италия пз Гаэтано Кастровилли
18 Италия пз Кевин Дзероли
42 Италия пз Алессандро Бьянко
47 Португалия нп Дани Карвалью
17 Сенегал нп Бальде Кейта
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
27 Бразилия пз Эрнани
98 Румыния пз Деннис Ман
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
22 Италия нп Маттео Канчелльери
Главные тренеры
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Италия Алессандро Неста
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
28.12.2024 Италия — Серия А 18-й тур Парма2 : 1Монца
02.03.2022 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Монца1 : 1Парма
17.10.2021 Италия - Серия B Серия B. 8-й тур Парма0 : 0Монца
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 3 : 2Монца
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Монца0 : 2
24.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 4 : 0Монца
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Монца0 : 0
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 5 : 1Монца
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Парма2 : 2
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 0Парма
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Парма2 : 0
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Парма0 : 1
09.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 1Парма
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2861
2
Лига чемпионов
Наполи2860
3
Лига чемпионов
Аталанта2858
4
Лига чемпионов
Ювентус2852
5
Лига Европы
Лацио2851
6
Квалификация Лиги конференций
Болонья2850
7 Рома2846
8 Фиорентина2845
9 Милан2844
10 Удинезе2840
11 Торино2835
12 Дженоа2832
13 Комо2829
14 Кальяри2826
15 Верона2826
16 Лечче2825
17 Парма2824
18
Зона вылета
Эмполи2822
19
Зона вылета
Венеция2819
20
Зона вылета
Монца2814

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