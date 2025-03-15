02:48 ()
Онлайн трансляции
Суббота 15 марта
Свернуть список

РБ Лейпциг - Боруссия Д 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 19:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
15 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
РБ Лейпциг
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия Д, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия Д
Дортмунд
1ВенгрияврПетер Гулачи
3НидерландызщЛютсхарел Гертрейда
4ВенгриязщВилли Орбан
5ФранциязщЭль-Шадай Битшиабу
17ГерманиязщРидле Баку
22ГерманиязщДавид Раум
18БельгияпзАртур Вермерен
44СловенияпзКевин Кампль
10НидерландыпзХави Симонс
11БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
5АлжирзщРами Бенсебаини
23ГерманияпзЭмре Джан
20АвстрияпзМарсель Забитцер
13ГерманияпзПаскаль Грос
10ГерманияпзЮлиан Брандт
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
9ГвинеянпСеру Гирасси
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турРБ Лейпциг4 : 1Боруссия Д
09.12.2023Германия - Бундеслига14-й турБоруссия Д2 : 3РБ Лейпциг
05.04.2023Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Боруссия Д
03.03.2023Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д2 : 1РБ Лейпциг
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турРБ Лейпциг3 : 0Боруссия Д
02.04.2022Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д1 : 4РБ Лейпциг
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 1Боруссия Д
13.05.2021Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг1 : 4Боруссия Д
08.05.2021Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д3 : 2РБ Лейпциг
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур0 : 0РБ Лейпциг
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турРБ Лейпциг1 : 2
26.02.2025Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг1 : 0
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турРБ Лейпциг2 : 2
14.02.2025Германия — Бундеслига22-й тур0 : 0РБ Лейпциг
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 2Боруссия Д
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБоруссия Д0 : 1
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБоруссия Д1 : 1
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 2Боруссия Д
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБоруссия Д6 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2561
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2544
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2541
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2539
7 Вольфсбург2538
8 Штутгарт2537
9 Боруссия М2537
10 Боруссия Д2535
11 Аугсбург2535
12 Вердер2533
13 Хоффенхайм2526
14 Унион2526
15 Санкт-Паули2522
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close