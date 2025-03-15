РБ Лейпциг - Боруссия Д 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 19:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
15 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Боруссия Д, которое состоится 15 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Петер Гулачи
|3
|зщ
|Лютсхарел Гертрейда
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|5
|зщ
|Эль-Шадай Битшиабу
|17
|зщ
|Ридле Баку
|22
|зщ
|Давид Раум
|18
|пз
|Артур Вермерен
|44
|пз
|Кевин Кампль
|10
|пз
|Хави Симонс
|11
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|23
|пз
|Эмре Джан
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|13
|пз
|Паскаль Грос
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|9
|нп
|Серу Гирасси
Главные тренеры
|Марко Розе
|Нико Ковач
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 1
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|4 : 1
|09.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 3
|05.04.2023
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|03.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|3 : 0
|02.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|13.05.2021
|Кубок Германии
|Финал
|1 : 4
|08.05.2021
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|26.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 0
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 2
|14.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|25
|44
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|38
|8
|Штутгарт
|25
|37
|9
|Боруссия М
|25
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|35
|11
|Аугсбург
|25
|35
|12
|Вердер
|25
|33
|13
|Хоффенхайм
|25
|26
|14
|Унион
|25
|26
|15
|Санкт-Паули
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16