Вердер - Боруссия М 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
15 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
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Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия М, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Михаэль Цеттерер
|27
|зщ
|Феликс Агу
|5
|зщ
|Амос Пипер
|13
|зщ
|Милош Велькович
|3
|зщ
|Антони Юнг
|29
|зщ
|Исса Каборе
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|15
|нп
|Оливер Бёрк
|9
|нп
|Андре Силва
|1
|вр
|Йонас Омлин
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|3
|зщ
|Коу Итакура
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|16
|пз
|Филипп Зандер
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|14
|пз
|Алассан Плеа
|19
|нп
|Натан Нгуму
|25
|нп
|Робин Хак
|11
|нп
|Тим Кляйндинст
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Херардо Сеоане
История личных встреч
|03.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|15.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|17.03.2023
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|5 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 4
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|26.05.2020
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|10.11.2019
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|3 : 1
|07.04.2019
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|16.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 3
|07.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 3
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|25
|44
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|25
|41
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|25
|39
|7
|Вольфсбург
|25
|38
|8
|Штутгарт
|25
|37
|9
|Боруссия М
|25
|37
|10
|Боруссия Д
|25
|35
|11
|Аугсбург
|25
|35
|12
|Вердер
|25
|33
|13
|Хоффенхайм
|25
|26
|14
|Унион
|25
|26
|15
|Санкт-Паули
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16