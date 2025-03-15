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Вердер - Боруссия М 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
15 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Вердер
Боруссия М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Боруссия М, которое состоится 15 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Германия вр Михаэль Цеттерер
27 Германия зщ Феликс Агу
5 Германия зщ Амос Пипер
13 Сербия зщ Милош Велькович
3 Германия зщ Антони Юнг
29 Буркина-Фасо зщ Исса Каборе
14 Бельгия пз Сенне Линен
6 Дания пз Йенс Стаге
20 Австрия пз Романо Шмид
15 Шотландия нп Оливер Бёрк
9 Португалия нп Андре Силва
1 Швейцария вр Йонас Омлин
29 США зщ Джозеф Скалли
3 Япония зщ Коу Итакура
30 Швейцария зщ Нико Эльведи
26 Германия зщ Лукас Ульрих
16 Германия пз Филипп Зандер
8 Германия пз Юлиан Вайгль
14 Франция пз Алассан Плеа
19 Франция нп Натан Нгуму
25 Германия нп Робин Хак
11 Германия нп Тим Кляйндинст
Главные тренеры
Германия Оле Вернер
Швейцария Херардо Сеоане
История личных встреч
03.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Боруссия М4 : 1Вердер
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур Вердер2 : 2Боруссия М
15.12.2023 Германия - Бундеслига 15-й тур Боруссия М2 : 2Вердер
17.03.2023 Германия - Бундеслига 25-й тур Боруссия М2 : 2Вердер
01.10.2022 Германия - Бундеслига 8-й тур Вердер5 : 1Боруссия М
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Вердер2 : 4Боруссия М
19.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Боруссия М1 : 0Вердер
26.05.2020 Германия - Бундеслига 28-й тур Вердер0 : 0Боруссия М
10.11.2019 Германия - Бундеслига 11-й тур Боруссия М3 : 1Вердер
07.04.2019 Германия - Бундеслига 28-й тур Боруссия М1 : 1Вердер
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 2Вердер
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Вердер1 : 2
25.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала 2 : 1Вердер
21.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 5 : 0Вердер
16.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Вердер1 : 3
07.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Боруссия М1 : 3
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 3Боруссия М
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Боруссия М0 : 3
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 1 : 2Боруссия М
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур Боруссия М1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2561
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2544
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2541
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2539
7 Вольфсбург2538
8 Штутгарт2537
9 Боруссия М2537
10 Боруссия Д2535
11 Аугсбург2535
12 Вердер2533
13 Хоффенхайм2526
14 Унион2526
15 Санкт-Паули2522
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

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