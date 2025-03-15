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Утрехт - НЕК Неймеген 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 17:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
15 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Утрехт
НЕК Неймеген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - НЕК Неймеген, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
НЕК Неймеген
Неймеген
1 Греция вр Вассилис Баркас
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
40 Бельгия зщ Матисс Дидден
24 Нидерланды зщ Ник Виргевер
16 Марокко зщ Суфьян Эль-Каруани
9 Нидерланды зщ Давид Мин
14 Ирак пз Зидан Икбаль
18 Нидерланды пз Йенс Торнстра
21 США пз Пакстен Ааронсон
6 Дания пз Оскар Фрауло
91 Кот-д'Ивуар нп Себастьен Аллер
22 Нидерланды вр Робин Руфс
2 Франция зщ Брайанн Перейра
4 Испания зщ Иван Маркес
17 Нидерланды зщ Брам Нуйтинк
5 Нидерланды зщ Томас Ауэян
6 Нидерланды пз Мес Худемакерс
71 Нидерланды пз Дирк Пропер
32 Нидерланды пз Вито ван Кроой
25 Нидерланды нп Сами Уаисса
11 Нидерланды нп Башар Ональ
10 Нидерланды нп Сонтье Хансен
Главные тренеры
Нидерланды Рон Янс
Нидерланды Рогьер Мейер
История личных встреч
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур НЕК Неймеген1 : 2Утрехт
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
23.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген3 : 0Утрехт
12.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур НЕК Неймеген2 : 2Утрехт
16.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Утрехт0 : 0НЕК Неймеген
29.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Утрехт1 : 0НЕК Неймеген
22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
18.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур НЕК Неймеген0 : 3Утрехт
30.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Утрехт1 : 1НЕК Неймеген
10.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Утрехт3 : 1НЕК Неймеген
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 3Утрехт
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Утрехт1 : 0
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 2 : 2Утрехт
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Утрехт0 : 1
04.02.2025 Кубок Нидерландов 1/4 финала 2 : 0Утрехт
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур НЕК Неймеген2 : 3
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 0 : 0НЕК Неймеген
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 2 : 0НЕК Неймеген
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур НЕК Неймеген2 : 2
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 1НЕК Неймеген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2549
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2526
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2514

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