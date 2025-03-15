Утрехт - НЕК Неймеген 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 17:30
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
15 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - НЕК Неймеген, которое состоится 15 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
НЕК Неймеген
Неймеген
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|40
|зщ
|Матисс Дидден
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|9
|зщ
|Давид Мин
|14
|пз
|Зидан Икбаль
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|21
|пз
|Пакстен Ааронсон
|6
|пз
|Оскар Фрауло
|91
|нп
|Себастьен Аллер
|22
|вр
|Робин Руфс
|2
|зщ
|Брайанн Перейра
|4
|зщ
|Иван Маркес
|17
|зщ
|Брам Нуйтинк
|5
|зщ
|Томас Ауэян
|6
|пз
|Мес Худемакерс
|71
|пз
|Дирк Пропер
|32
|пз
|Вито ван Кроой
|25
|нп
|Сами Уаисса
|11
|нп
|Башар Ональ
|10
|нп
|Сонтье Хансен
Главные тренеры
|Рон Янс
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|3 : 0
|12.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 2
|16.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 0
|29.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 3
|18.03.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|0 : 3
|30.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|10.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|0 : 1
|04.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 2
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|25
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|25
|26
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|25
|14