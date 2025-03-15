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Херенвен - Хераклес 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 22:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
15 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Херенвен
Хераклес

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Хераклес, которое состоится 15 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Хераклес
Алмело
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
17 Норвегия зщ Николай Хопланн
11 Германия зщ Матс Кёлерт
14 Нидерланды пз Levi Smans
21 Нидерланды пз Espen van Ee
16 Швеция пз Marcus Linday
10 Бельгия пз Ilias Sebaoui
30 Иран нп Алиреза Джаханбакш
24 Сербия нп Милош Лукович
1 Нидерланды вр Fabian de Keijzer
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
21 Нидерланды зщ Юстин Хогма
39 Нидерланды зщ Матс Ротс
32 Нидерланды зщ Сем Схеперман
23 Финляндия зщ Юхо Талвитие
3 Германия пз Jannes Wieckhoff
14 Бельгия пз Брайан Де Кеерсмакер
17 Нидерланды пз Томас Брунс
29 Израиль нп Суф Подгоряну
9 Нидерланды нп Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
Нидерланды Эрвин ван де Лои
История личных встреч
27.09.2024 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур Хераклес2 : 1Херенвен
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Хераклес0 : 2Херенвен
28.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Херенвен3 : 0Хераклес
18.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Херенвен2 : 0Хераклес
04.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Хераклес0 : 1Херенвен
23.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Хераклес1 : 0Херенвен
20.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен1 : 2Хераклес
21.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Херенвен1 : 1Хераклес
04.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Хераклес0 : 4Херенвен
19.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Хераклес2 : 1Херенвен
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 1Херенвен
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Херенвен3 : 1
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1Херенвен
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Херенвен3 : 3
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур Херенвен2 : 2
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 1 : 0Хераклес
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Хераклес4 : 2
27.02.2025 Кубок Нидерландов 1/2 финала Хераклес2 : 2 3 : 4
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 4 : 0Хераклес
08.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур Хераклес4 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2549
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2526
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2514

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