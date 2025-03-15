Херенвен - Хераклес 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 22:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
15 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Хераклес, которое состоится 15 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Хераклес
Алмело
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|4
|зщ
|Сам Керстен
|17
|зщ
|Николай Хопланн
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|14
|пз
|Levi Smans
|21
|пз
|Espen van Ee
|16
|пз
|Marcus Linday
|10
|пз
|Ilias Sebaoui
|30
|нп
|Алиреза Джаханбакш
|24
|нп
|Милош Лукович
|1
|вр
|Fabian de Keijzer
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|21
|зщ
|Юстин Хогма
|39
|зщ
|Матс Ротс
|32
|зщ
|Сем Схеперман
|23
|зщ
|Юхо Талвитие
|3
|пз
|Jannes Wieckhoff
|14
|пз
|Брайан Де Кеерсмакер
|17
|пз
|Томас Брунс
|29
|нп
|Суф Подгоряну
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
Главные тренеры
|Эрвин ван де Лои
История личных встреч
|27.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|2 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
|28.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|18.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|04.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 1
|23.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 0
|20.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|21.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 1
|04.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|0 : 4
|19.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|3 : 3
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|27.02.2025
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|2 : 2 3 : 4
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 0
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|25
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|25
|26
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|25
|14