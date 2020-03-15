Гурник З - Мотор 15 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 15-03-2025 18:30
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
15 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Мотор, которое состоится 15 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гурник З
Забже
Мотор
Люблин
История личных встреч
|13.09.2024
|Польша — Экстракласса
|8-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|1 : 2
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|21.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 2
|07.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|3 : 0
|10.03.2025
|Польша — Экстракласса
|24-й тур
|3 : 3
|02.03.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|24.02.2025
|Польша — Экстракласса
|22-й тур
|3 : 2
|16.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|3 : 0
|09.02.2025
|Польша — Экстракласса
|20-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Лех П
|24
|50
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ракув
|24
|49
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|24
|48
|4
|Погонь
|24
|40
|5
|Легия
|24
|40
|6
|Краковия
|24
|38
|7
|Гурник З
|24
|37
|8
|Мотор
|24
|36
|9
|ГКС Катовице
|24
|33
|10
|Пяст
|24
|33
|11
|Корона
|24
|32
|12
|Радомяк
|25
|31
|13
|Видзев
|24
|27
|14
|Сталь
|24
|23
|15
|Заглембе Л
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Пуща
|24
|22
| 17
Зона вылета
|Лехия
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Шлёнск
|24
|15