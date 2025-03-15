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Видзев - ГКС Катовице 15 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 15-03-2025 21:15
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
15 Марта 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 25-й тур
Видзев
ГКС Катовице

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - ГКС Катовице, которое состоится 15 Марта 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
ГКС Катовице
Катовице
История личных встреч
13.09.2024 Польша — Экстракласса 8-й тур ГКС Катовице2 : 2Видзев
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур Видзев0 : 1
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 1Видзев
22.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур Видзев0 : 4
15.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур 3 : 0Видзев
09.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур Видзев1 : 1
09.03.2025 Польша — Экстракласса 24-й тур ГКС Катовице1 : 0
02.03.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур 1 : 0ГКС Катовице
24.02.2025 Польша — Экстракласса 22-й тур 3 : 2ГКС Катовице
16.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур ГКС Катовице0 : 0
08.02.2025 Польша — Экстракласса 20-й тур 1 : 2ГКС Катовице
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Лех П2450
2
Квалификация Лиги конференций
Ракув2449
3
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония2448
4 Погонь2440
5 Легия2440
6 Краковия2438
7 Гурник З2437
8 Мотор2436
9 ГКС Катовице2433
10 Пяст2433
11 Корона2432
12 Радомяк2531
13 Видзев2427
14 Сталь2423
15 Заглембе Л2422
16
Зона вылета
Пуща2422
17
Зона вылета
Лехия2521
18
Зона вылета
Шлёнск2415

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