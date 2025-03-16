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Арсенал - Челси 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 15:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
16 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Арсенал
Челси

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
22 Испания вр Давид Райя
12 Нидерланды зщ Юрриен Тимбер
2 Франция зщ Вильям Салиба
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
5 Гана пз Томас Парти
41 Англия пз Деклан Райс
23 Испания пз Микель Мерино
53 Англия нп Итан Нванери
19 Бельгия нп Леандро Троссард
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
6 Англия зщ Ливай Колуилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Англия пз Коул Палмер
18 Франция пз Кристофер Нкунку
19 Англия нп Джейдон Санчо
7 Португалия нп Педру Нету
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Италия Энцо Мареска
История личных встреч
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Челси1 : 1Арсенал
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал5 : 0Челси
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Челси
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Челси0 : 1Арсенал
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Арсенал4 : 0Челси
20.04.2022 Англия - Премьер-лига 25-й тур Челси2 : 4Арсенал
22.08.2021 Англия - Премьер-лига 2-й тур Арсенал0 : 2Челси
01.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Арсенал1 : 2Челси
12.05.2021 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси0 : 1Арсенал
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Арсенал2 : 2
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 1Арсенал
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 7Арсенал
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 0Арсенал
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Арсенал0 : 1
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Челси1 : 0
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Челси1 : 0
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Челси
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси4 : 0
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 1Челси
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2855
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2849
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Астон Вилла2945
9 Борнмут2844
10 Фулхэм2842
11 Кристал Пэлас2839
12 Брентфорд2838
13 Тоттенхэм Хотспур2834
14 Эвертон2934
15 Манчестер Юнайтед2834
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2817
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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