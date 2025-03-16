Арсенал - Челси 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 15:30
Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
16 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 29-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
|22
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|2
|зщ
|Вильям Салиба
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|5
|пз
|Томас Парти
|41
|пз
|Деклан Райс
|23
|пз
|Микель Мерино
|53
|нп
|Итан Нванери
|19
|нп
|Леандро Троссард
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|пз
|Коул Палмер
|18
|пз
|Кристофер Нкунку
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|7
|нп
|Педру Нету
Главные тренеры
|Микель Артета
|Энцо Мареска
История личных встреч
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|20.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 4
|22.08.2021
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|01.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|1 : 2
|12.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 1
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 7
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|28
|55
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|28
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Астон Вилла
|29
|45
|9
|Борнмут
|28
|44
|10
|Фулхэм
|28
|42
|11
|Кристал Пэлас
|28
|39
|12
|Брентфорд
|28
|38
|13
|Тоттенхэм Хотспур
|28
|34
|14
|Эвертон
|29
|34
|15
|Манчестер Юнайтед
|28
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|28
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9