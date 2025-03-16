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Леганес - Бетис 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
16 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Леганес
Бетис

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Бетис, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Леганес
Леганес
Бетис
Севилья
13 Сербия вр Марко Дмитрович
12 Франция зщ Валентин Розье
6 Испания зщ Серхио Гонсалес
22 Сербия зщ Матия Настасич
20 Испания зщ Хавьер Эрнандес
17 Камерун пз Иван Неу
5 Перу пз Ренато Тапиа
8 Гвинея пз Сейдуба Сиссе
11 Испания нп Хуан Крус
10 Испания нп Даниэль Раба
19 Испания нп Диего Гарсия
13 Испания вр Адриан
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
5 Испания зщ Марк Бартра
6 Бразилия зщ Натан
15 Франция зщ Ромен Перро
18 Испания пз Пабло Форнальс
16 Испания пз Серхи Альтмира
7 Бразилия пз Антони
22 Испания пз Иско
36 Испания нп Хесус Родригес
19 Колумбия нп Кучо Эрнандес
Главные тренеры
Испания Борха Саэс Хименес
Чили Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
13.09.2024 Испания — Примера 5-й тур Бетис2 : 0Леганес
16.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Леганес0 : 0Бетис
31.08.2019 Испания - Примера 3-й тур Бетис2 : 1Леганес
10.02.2019 Испания - Примера 23-й тур Леганес3 : 0Бетис
30.09.2018 Испания - Примера 7-й тур Бетис1 : 0Леганес
19.05.2018 Испания - Примера 38-й тур Леганес3 : 2Бетис
15.01.2018 Испания - Примера 19-й тур Бетис3 : 2Леганес
08.05.2017 Испания - Примера 36-й тур Леганес4 : 0Бетис
08.01.2017 Испания - Примера 17-й тур Бетис2 : 0Леганес
21.03.2015 Испания - Сегунда Сегунда. 30-й тур Бетис1 : 3Леганес
08.03.2025 Испания — Примера 27-й тур 2 : 1Леганес
02.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Леганес1 : 0
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 3 : 0Леганес
15.02.2025 Испания — Примера 24-й тур Леганес3 : 3
09.02.2025 Испания — Примера 23-й тур 2 : 0Леганес
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 0 : 4Бетис
09.03.2025 Испания — Примера 27-й тур Бетис1 : 0
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Бетис2 : 2
01.03.2025 Испания — Примера 26-й тур Бетис2 : 1
23.02.2025 Испания — Примера 25-й тур 1 : 2Бетис
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2657
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2757
3
Лига чемпионов
Атлетико М2756
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2749
5
Лига Европы
Вильярреал2644
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис2741
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Севилья2736
10 Райо Вальекано2736
11 Реал Сосьедад2734
12 Жирона2733
13 Хетафе2733
14 Осасуна2633
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2727
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2727
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

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