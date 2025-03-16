Леганес - Бетис 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 15:00
Стадион: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания), вместимость: 12450
16 Марта 2025 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 28-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леганес - Бетис, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Бутарке (Леганес, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Леганес
Леганес
Бетис
Севилья
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|17
|пз
|Иван Неу
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|11
|нп
|Хуан Крус
|10
|нп
|Даниэль Раба
|19
|нп
|Диего Гарсия
|13
|вр
|Адриан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|5
|зщ
|Марк Бартра
|6
|зщ
|Натан
|15
|зщ
|Ромен Перро
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|16
|пз
|Серхи Альтмира
|7
|пз
|Антони
|22
|пз
|Иско
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Борха Саэс Хименес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|13.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|0 : 0
|31.08.2019
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Испания - Примера
|23-й тур
|3 : 0
|30.09.2018
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|19.05.2018
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 2
|15.01.2018
|Испания - Примера
|19-й тур
|3 : 2
|08.05.2017
|Испания - Примера
|36-й тур
|4 : 0
|08.01.2017
|Испания - Примера
|17-й тур
|2 : 0
|21.03.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 30-й тур
|1 : 3
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|26
|57
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|27
|57
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|27
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|27
|49
| 5
Лига Европы
|Вильярреал
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|27
|41
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Севилья
|27
|36
|10
|Райо Вальекано
|27
|36
|11
|Реал Сосьедад
|27
|34
|12
|Жирона
|27
|33
|13
|Хетафе
|27
|33
|14
|Осасуна
|26
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|27
|27
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|27
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16