Монпелье - Сент-Этьен 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 18:15
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
16 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Сент-Этьен, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монпелье
Монпелье
Сент-Этьен
Сент-Этьен
|40
|вр
|Бенжамен Леком
|77
|зщ
|Фалайе Сако
|47
|зщ
|Яэль Муанга
|4
|зщ
|Кики Куяте
|5
|зщ
|Модибо Саньян
|17
|зщ
|Тео Сент-Люс
|70
|пз
|Тангуй Кулибали
|19
|пз
|Рабби Нзингула
|13
|пз
|Жорис Шотар
|11
|пз
|Тежи Саванье
|9
|нп
|Анди Делор
|30
|вр
|Готье Ларсоннёр
|27
|зщ
|Иванн Масон
|3
|зщ
|Микаэль Наде
|19
|зщ
|Лео Петро
|13
|зщ
|Максим Бернауэр
|4
|пз
|Пьер Эква
|29
|пз
|Эмен Муэффек
|6
|пз
|Беньямин Бушуари
|7
|нп
|Ирвен Кардона
|22
|нп
|Зурико Давиташвили
|32
|нп
|Лукас Стассин
Главные тренеры
|Жан-Луи Гассе
|Эйрик Хорнеланн
История личных встреч
|23.11.2024
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 0
|05.02.2022
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|3 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 0
|02.05.2021
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|1 : 2
|01.11.2020
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|09.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|1 : 0
|24.11.2019
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|0 : 0
|10.05.2019
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|25.08.2018
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|0 : 0
|27.04.2018
|Франция - Лига 1
|35-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 4
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|1 : 4
|09.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|2 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|1 : 3
|22.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|3 : 3
|15.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|5 : 1
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|25
|65
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|25
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|25
|44
| 5
Лига Европы
|Лилль
|26
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лион
|25
|42
|7
|Страсбург
|25
|40
|8
|Ланс
|25
|36
|9
|Брест
|25
|36
|10
|Тулуза
|25
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|25
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|25
|27
|15
|Реймс
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|25
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15