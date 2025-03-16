02:43 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 16 марта
Свернуть список

Монпелье - Сент-Этьен 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 18:15
Стадион: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция), вместимость: 32939
16 Марта 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 26-й тур
Главный судья: Франсуа Летексье (Франция);
Монпелье
Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монпелье - Сент-Этьен, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Моссон-Мондиаль 98 (Монпелье, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Сент-Этьен
Сент-Этьен
40ФранцияврБенжамен Леком
77МализщФалайе Сако
47ФранциязщЯэль Муанга
4МализщКики Куяте
5МализщМодибо Саньян
17ФранциязщТео Сент-Люс
70ФранцияпзТангуй Кулибали
19ФранцияпзРабби Нзингула
13ФранцияпзЖорис Шотар
11ФранцияпзТежи Саванье
9АлжирнпАнди Делор
30ФранцияврГотье Ларсоннёр
27ФранциязщИванн Масон
3ФранциязщМикаэль Наде
19ФранциязщЛео Петро
13ФранциязщМаксим Бернауэр
4ФранцияпзПьер Эква
29ФранцияпзЭмен Муэффек
6МароккопзБеньямин Бушуари
7ФранциянпИрвен Кардона
22ГрузиянпЗурико Давиташвили
32БельгиянпЛукас Стассин
Главные тренеры
ФранцияЖан-Луи Гассе
НорвегияЭйрик Хорнеланн
История личных встреч
23.11.2024Франция — Лига 112-й турСент-Этьен1 : 0Монпелье
05.02.2022Франция - Лига 123-й турСент-Этьен3 : 1Монпелье
12.09.2021Франция - Лига 15-й турМонпелье2 : 0Сент-Этьен
02.05.2021Франция - Лига 135-й турМонпелье1 : 2Сент-Этьен
01.11.2020Франция - Лига 19-й турСент-Этьен0 : 1Монпелье
09.02.2020Франция - Лига 124-й турМонпелье1 : 0Сент-Этьен
24.11.2019Франция - Лига 114-й турСент-Этьен0 : 0Монпелье
10.05.2019Франция - Лига 136-й турСент-Этьен0 : 1Монпелье
25.08.2018Франция - Лига 13-й турМонпелье0 : 0Сент-Этьен
27.04.2018Франция - Лига 135-й турМонпелье0 : 1Сент-Этьен
08.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 0Монпелье
02.03.2025Франция — Лига 124-й турМонпелье0 : 4
23.02.2025Франция — Лига 123-й тур2 : 0Монпелье
16.02.2025Франция — Лига 122-й турМонпелье1 : 4
09.02.2025Франция — Лига 121-й тур2 : 0Монпелье
09.03.2025Франция — Лига 125-й тур1 : 1Сент-Этьен
01.03.2025Франция — Лига 124-й турСент-Этьен1 : 3
22.02.2025Франция — Лига 123-й турСент-Этьен3 : 3
15.02.2025Франция — Лига 122-й тур5 : 1Сент-Этьен
08.02.2025Франция — Лига 121-й турСент-Этьен0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2565
2
Лига чемпионов
Марсель2549
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2544
5
Лига Европы
Лилль2644
6
Квалификация Лиги конференций
Лион2542
7 Страсбург2540
8 Ланс2536
9 Брест2536
10 Тулуза2534
11 Осер2632
12 Ренн2529
13 Нант2627
14 Анже2527
15 Реймс2522
16
Стыковая зона
Гавр2521
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close