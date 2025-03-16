Бохум - Айнтрахт Ф 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 16:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
16 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Айнтрахт Ф, которое состоится 16 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Тимо Хорн
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|13
|зщ
|Яков Медич
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|33
|нп
|Филипп Хофман
|11
|нп
|Георгиос Масурас
|40
|вр
|Кауа Сантос
|35
|зщ
|Тута
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|15
|пз
|Эллиес Скири
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|20
|пз
|Джан Узун
|11
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|7 : 2
|10.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|31.03.2023
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|08.10.2022
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|13.03.2022
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|24.10.2021
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|2 : 0
|25.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 0
|26.03.2010
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 2
|01.11.2009
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
|09.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|26
|40
|7
|РБ Лейпциг
|25
|39
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|25
|37
|11
|Боруссия Д
|25
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16