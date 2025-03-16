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Бохум - Айнтрахт Ф 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 16:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
16 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Бохум
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Айнтрахт Ф, которое состоится 16 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1 Германия вр Тимо Хорн
14 Германия зщ Тим Эрман
20 Украина зщ Иван Ордец
13 Хорватия зщ Яков Медич
15 Германия зщ Феликс Пасслак
8 Франция пз Энтони Лосийя
6 Франция пз Ибраима Сиссоко
17 Германия пз Том Краус
32 Германия пз Максимилиан Виттек
33 Германия нп Филипп Хофман
11 Греция нп Георгиос Масурас
40 Бразилия вр Кауа Сантос
35 Бразилия зщ Тута
4 Германия зщ Робин Кох
3 Бельгия зщ Артур Теате
13 Дания зщ Расмус Кристенсен
21 Германия зщ Натаниэль Браун
15 Тунис пз Эллиес Скири
16 Швеция пз Хуго Ларссон
27 Германия пз Марио Гётце
20 Турция пз Джан Узун
11 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Германия Петер Цейдлер
Германия Дитер Хеккинг
Германия Дино Топпмёллер
История личных встреч
02.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Айнтрахт Ф7 : 2Бохум
10.02.2024 Германия - Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Бохум
16.09.2023 Германия - Бундеслига 4-й тур Бохум1 : 1Айнтрахт Ф
31.03.2023 Германия - Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Бохум
08.10.2022 Германия - Бундеслига 9-й тур Бохум3 : 0Айнтрахт Ф
13.03.2022 Германия - Бундеслига 26-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Бохум
24.10.2021 Германия - Бундеслига 9-й тур Бохум2 : 0Айнтрахт Ф
25.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Айнтрахт Ф2 : 0Бохум
26.03.2010 Германия - Бундеслига 28-й тур Бохум1 : 2Айнтрахт Ф
01.11.2009 Германия - Бундеслига 11-й тур Айнтрахт Ф2 : 1Бохум
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 3Бохум
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Бохум0 : 1
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 1Бохум
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Бохум2 : 0
09.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 2 : 2Бохум
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Айнтрахт Ф4 : 1
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Айнтрахт Ф1 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Айнтрахт Ф
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Айнтрахт Ф1 : 4
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 4 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2642
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2640
7 РБ Лейпциг2539
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2537
11 Боруссия Д2535
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

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