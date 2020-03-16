Штутгарт - Байер 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 20:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
16 Марта 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Байер, которое состоится 16 Марта 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Байер
Леверкузен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|4
|зщ
|Йоша Вагноман
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|16
|пз
|Атакан Каразор
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|34
|пз
|Гранит Джака
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|01.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|17.08.2024
|Суперкубок Германии 2024
|Финал
|2 : 2 4 : 3
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|06.02.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 2
|10.12.2023
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|2 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|4 : 2
|19.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|25
|53
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|25
|42
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия М
|26
|40
|7
|РБ Лейпциг
|25
|39
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|25
|37
|11
|Боруссия Д
|25
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Хольштайн
|25
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|25
|16