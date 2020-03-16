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Штутгарт - Байер 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 20:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
16 Марта 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 26-й тур
Штутгарт
Байер

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Байер, которое состоится 16 Марта 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Байер
Леверкузен
33 Германия вр Александр Нюбель
4 Германия зщ Йоша Вагноман
29 Германия зщ Финн Ельч
24 Германия зщ Юлиан Хабот
7 Германия зщ Максимилиан Миттельштедт
6 Германия пз Ангело Штиллер
16 Турция пз Атакан Каразор
18 Германия нп Джейми Левелинг
27 Германия нп Крис Фюрих
26 Германия нп Дениз Ундав
11 Германия нп Ник Вольтемаде
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
23 Франция зщ Норди Мукиэле
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
8 Германия пз Роберт Андрих
34 Швейцария пз Гранит Джака
24 Испания пз Алеш Гарсия
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
Главные тренеры
Германия Себастьян Хёнес
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
01.11.2024 Германия — Бундеслига 9-й тур Байер0 : 0Штутгарт
17.08.2024 Суперкубок Германии 2024 Финал Байер2 : 2 4 : 3Штутгарт
27.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер2 : 2Штутгарт
06.02.2024 Кубок Германии 1/4 финала Байер3 : 2Штутгарт
10.12.2023 Германия - Бундеслига 14-й тур Штутгарт1 : 1Байер
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Штутгарт1 : 1Байер
12.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Байер2 : 0Штутгарт
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Байер4 : 2Штутгарт
19.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Штутгарт1 : 3Байер
06.02.2021 Германия - Бундеслига 20-й тур Байер5 : 2Штутгарт
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 2Штутгарт
28.02.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Штутгарт1 : 3
23.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 1Штутгарт
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Штутгарт1 : 2
08.02.2025 Германия — Бундеслига 21-й тур 1 : 2Штутгарт
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Байер0 : 2
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Байер0 : 2
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 3 : 0Байер
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 4Байер
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 0 : 2Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2553
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2542
5
Лига Европы
Фрайбург2642
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия М2640
7 РБ Лейпциг2539
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2537
11 Боруссия Д2535
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2520
17
Зона вылета
Хольштайн2517
18
Зона вылета
Хайденхайм2516

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