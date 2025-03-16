Ливерпуль - Ньюкасл 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 18:30
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
16 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Кубок лиги, Финал
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
|62
|вр
|Кивин Келлехер
|78
|зщ
|Джарелл Куанса
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|26
|зщ
|Эндрю Робертсон
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|пз
|Мохамед Салах
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|18
|пз
|Коди Гакпо
|7
|нп
|Луис Диас
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
Главные тренеры
|Арне Слот
|Эдди Хау
История личных встреч
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|04.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 3
|01.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|4 : 2
|27.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 2
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 1
|16.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|1 : 1
|30.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1 1 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка английской лиги: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
| Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
|1 : 6
| Карлайл Юнайтед
Сток Сити
|0 : 2
| Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
|4 : 1
| Линкольн Сити
Харрогейт Таун
|1 : 2
| Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
|1 : 1 9 : 8
| Солфорд Сити
Донкастер Роверс
|0 : 2
| Бромли
Уимблдон
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Сандерленд
|2 : 0
| Норвич Сити
Стивенидж
|4 : 3
| Колчестер Юнайтед
Рединг
|2 : 2 4 : 3
| Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
|5 : 0
| Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
|0 : 1
| Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
|1 : 2
| Бристоль Сити
Ковентри Сити
|0 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
|2 : 0
| Суонси Сити
Гиллингем
|3 : 1
| Кардифф Сити
Бристоль Роверс
|2 : 0
| Портсмут
Миллуолл
|0 : 1
| Хаддерсфилд Таун
Моркам
|3 : 0
| Барроу
Порт Вейл
|3 : 2
| Уолсолл
Эксетер Сити
|1 : 1 4 : 3
| Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
|3 : 0
| Бёртон Альбион
Блэкпул
|0 : 4
| Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
|2 : 1
| Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
|2 : 1
| Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
|0 : 2
| Кроули Таун
Суиндон Таун
|4 : 2
| Дерби Каунти
Честерфилд
|2 : 1
| Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
|3 : 3 4 : 3
| Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
|1 : 1 5 : 4
| Уиган Атлетик
Барнсли
|1 : 1 2 : 4
| Шеффилд Юнайтед
Рексем
|4 : 2
| Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 2
| Плимут Аргайл
Челтнем Таун
|3 : 0
| Лидс Юнайтед
Мидлсбро
|0 : 3
2-й раунд
| Мидлсбро
Сток Сити
|0 : 5
| Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
|1 : 1 4 : 1
| Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
|4 : 0
| Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
|0 : 5
| Уотфорд
Плимут Аргайл
|2 : 0
| Миллуолл
Лейтон Ориент
|0 : 1
| Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
|1 : 0
| Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 5
| Блэкберн Роверс
Блэкпул
|1 : 2
| Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
|0 : 2
| Барроу
Дерби Каунти
|0 : 0 3 : 2
| Эвертон
Донкастер Роверс
|3 : 0
| Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
|3 : 2
| Лестер Сити
Транмир Роверс
|4 : 0
| Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
|2 : 1
| Барнсли
Шеффилд Юнайтед
|1 : 0
| Бирмингем Сити
Фулхэм
|0 : 2
| Кристал Пэлас
Норвич Сити
|4 : 0
| Вулверхэмптон
Бёрнли
|2 : 0
| Уимблдон
Ипсвич Таун
|2 : 2 4 : 2
| Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
|1 : 0
| Суонси Сити
Уиком Уондерерс
|0 : 1
| Кардифф Сити
Саутгемптон
|3 : 5
| Колчестер Юнайтед
Брентфорд
|0 : 1
| Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 1 3 : 4
1/16 финала
| Сток Сити
Флитвуд Таун
|1 : 1 2 : 1
| Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
|1 : 2
| Престон Норт Энд
Фулхэм
|1 : 1 16 : 15
| Эвертон
Саутгемптон
|1 : 1 5 : 6
| Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
|0 : 1
| Брентфорд
Лейтон Ориент
|3 : 1
| Манчестер Юнайтед
Барнсли
|7 : 0
| Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
|3 : 2
| Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
|1 : 2
| Уолсолл
Лестер Сити
|0 : 0 0 : 3
| Манчестер Сити
Уотфорд
|2 : 1
| Челси
Барроу
|5 : 0
| Уиком Уондерерс
Астон Вилла
|1 : 2
| Арсенал
Болтон Уондерерс
|5 : 1
| Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
|5 : 1
| Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
|1 : 0
1/8 финала
| Саутгемптон
Сток Сити
|3 : 2
| Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
|1 : 1 5 : 4
| Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
|2 : 3
| Астон Вилла
Кристал Пэлас
|1 : 2
| Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
|5 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Челси
|2 : 0
| Престон Норт Энд
Арсенал
|0 : 3
| Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
|2 : 1
1/4 финала
| Арсенал
Кристал Пэлас
|3 : 2
| Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
|3 : 1
| Саутгемптон
Ливерпуль
|1 : 2
| Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
|4 : 3
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
|0 : 2
|2 : 0
|Команда
|1
|2
| Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
|1 : 0
|4 : 0
Финал
| Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
|16.03