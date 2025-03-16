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Ливерпуль - Ньюкасл 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 18:30
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
16 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Кубок лиги, Финал
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 16 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
62 Ирландия вр Кивин Келлехер
78 Англия зщ Джарелл Куанса
5 Франция зщ Ибраима Конате
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
26 Шотландия зщ Эндрю Робертсон
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет пз Мохамед Салах
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
7 Колумбия нп Луис Диас
1 Словакия вр Мартин Дубравка
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
Англия Эдди Хау
История личных встреч
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.12.2024 Англия — Премьер-лига 14-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Ливерпуль
01.01.2024 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ливерпуль4 : 2Ньюкасл Юнайтед
27.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Ливерпуль
18.02.2023 Англия - Премьер-лига 24-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 2Ливерпуль
31.08.2022 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ливерпуль2 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 1Ливерпуль
16.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Ливерпуль3 : 1Ньюкасл Юнайтед
24.04.2021 Англия - Премьер-лига 33-й тур Ливерпуль1 : 1Ньюкасл Юнайтед
30.12.2020 Англия - Премьер-лига 16-й тур Ньюкасл Юнайтед0 : 0Ливерпуль
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ливерпуль0 : 1 1 : 4
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль3 : 1
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 0 : 1Ливерпуль
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Ливерпуль
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 2 ДВ
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ливерпуль2 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 4 : 0Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию финального матча Кубка английской лиги: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
1-й раунд
Стокпорт Каунти
Блэкберн Роверс
1 : 6
Карлайл Юнайтед
Сток Сити
0 : 2
Лейтон Ориент
Ньюпорт Каунти
4 : 1
Линкольн Сити
Харрогейт Таун
1 : 2
Гримсби Таун
Брэдфорд Сити
1 : 1 9 : 8
Солфорд Сити
Донкастер Роверс
0 : 2
Бромли
Уимблдон
1 : 2
Престон Норт Энд
Сандерленд
2 : 0
Норвич Сити
Стивенидж
4 : 3
Колчестер Юнайтед
Рединг
2 : 2 4 : 3
Уотфорд
Милтон-Кинс Донс
5 : 0
Чарльтон Атлетик
Бирмингем Сити
0 : 1
Кембридж Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 2
Бристоль Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Оксфорд Юнайтед
Питерборо Юнайтед
2 : 0
Суонси Сити
Гиллингем
3 : 1
Кардифф Сити
Бристоль Роверс
2 : 0
Портсмут
Миллуолл
0 : 1
Хаддерсфилд Таун
Моркам
3 : 0
Барроу
Порт Вейл
3 : 2
Уолсолл
Эксетер Сити
1 : 1 4 : 3
Транмир Роверс
Аккрингтон Стэнли
3 : 0
Бёртон Альбион
Блэкпул
0 : 4
Флитвуд Таун
Вест Бромвич Альбион
2 : 1
Ротерхэм Юнайтед
Кру Александра
2 : 1
Нортгемптон Таун
Уиком Уондерерс
0 : 2
Кроули Таун
Суиндон Таун
4 : 2
Дерби Каунти
Честерфилд
2 : 1
Шрусбери Таун
Ноттс Каунти
3 : 3 4 : 3
Болтон Уондерерс
Мэнсфилд Таун
1 : 1 5 : 4
Уиган Атлетик
Барнсли
1 : 1 2 : 4
Шеффилд Юнайтед
Рексем
4 : 2
Халл Сити
Шеффилд Уэнсдей
1 : 2
Плимут Аргайл
Челтнем Таун
3 : 0
Лидс Юнайтед
Мидлсбро
0 : 3
2-й раунд
Мидлсбро
Сток Сити
0 : 5
Куинз Парк Рейнджерс
Лутон Таун
1 : 1 4 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Кроули Таун
4 : 0
Харрогейт Таун
Престон Норт Энд
0 : 5
Уотфорд
Плимут Аргайл
2 : 0
Миллуолл
Лейтон Ориент
0 : 1
Ковентри Сити
Оксфорд Юнайтед
1 : 0
Гримсби Таун
Шеффилд Уэнсдей
1 : 5
Блэкберн Роверс
Блэкпул
1 : 2
Шрусбери Таун
Болтон Уондерерс
0 : 2
Барроу
Дерби Каунти
0 : 0 3 : 2
Эвертон
Донкастер Роверс
3 : 0
Уолсолл
Хаддерсфилд Таун
3 : 2
Лестер Сити
Транмир Роверс
4 : 0
Флитвуд Таун
Ротерхэм Юнайтед
2 : 1
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бирмингем Сити
Фулхэм
0 : 2
Кристал Пэлас
Норвич Сити
4 : 0
Вулверхэмптон
Бёрнли
2 : 0
Уимблдон
Ипсвич Таун
2 : 2 4 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут
1 : 0
Суонси Сити
Уиком Уондерерс
0 : 1
Кардифф Сити
Саутгемптон
3 : 5
Колчестер Юнайтед
Брентфорд
0 : 1
Ноттингем Форест
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1 3 : 4
1/16 финала
Сток Сити
Флитвуд Таун
1 : 1 2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
Кристал Пэлас
1 : 2
Престон Норт Энд
Фулхэм
1 : 1 16 : 15
Эвертон
Саутгемптон
1 : 1 5 : 6
Блэкпул
Шеффилд Уэнсдей
0 : 1
Брентфорд
Лейтон Ориент
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Барнсли
7 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Вулверхэмптон
3 : 2
Ковентри Сити
Тоттенхэм Хотспур
1 : 2
Уолсолл
Лестер Сити
0 : 0 0 : 3
Манчестер Сити
Уотфорд
2 : 1
Челси
Барроу
5 : 0
Уиком Уондерерс
Астон Вилла
1 : 2
Арсенал
Болтон Уондерерс
5 : 1
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
5 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Уимблдон
1 : 0
1/8 финала
Саутгемптон
Сток Сити
3 : 2
Брентфорд
Шеффилд Уэнсдей
1 : 1 5 : 4
Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
2 : 3
Астон Вилла
Кристал Пэлас
1 : 2
Манчестер Юнайтед
Лестер Сити
5 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Челси
2 : 0
Престон Норт Энд
Арсенал
0 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити
2 : 1
1/4 финала
Арсенал
Кристал Пэлас
3 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
3 : 1
Саутгемптон
Ливерпуль
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
4 : 3
1/2 финала
Команда12
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
0 : 2 2 : 0
Команда12
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
1 : 0 4 : 0
Финал
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
16.03

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