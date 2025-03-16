Твенте - Фейеноорд 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
16 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фейеноорд, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|8
|нп
|Тейлор Бут
|10
|нп
|Сэм Ламмерс
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|26
|зщ
|Дживайро Рид
|3
|зщ
|Томас Белен
|20
|зщ
|Хейланд Митчелл
|11
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|5
|зщ
|Гейс Смал
|28
|пз
|Уссама Таргаллин
|23
|нп
|Анис Хадж Мусса
|17
|нп
|Лука Иванушец
|19
|нп
|Хулиан Карранса
|57
|нп
|Аймен Слити
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Паскаль Боссхарт (и.о.)
|Робин ван Перси
История личных встреч
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|0 : 0
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|2 : 1
|29.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|1 : 1
|09.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|2 : 0
|15.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|2 : 1 ДВ
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 2
|20.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|5 : 2 ДВ
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|2 : 0
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 1
|18.02.2025
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|63
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|55
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|26
|49
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Твенте
|25
|46
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|24
|44
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|25
|41
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|25
|30
|10
|НЕК Неймеген
|26
|29
|11
|НАК Бреда
|26
|29
|12
|Гронинген
|24
|28
|13
|Хераклес
|25
|27
|14
|ПЕК Зволле
|25
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|25
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|26
|15