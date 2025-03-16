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Твенте - Фейеноорд 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 15:30
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
16 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Твенте
Фейеноорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фейеноорд, которое состоится 16 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фейеноорд
Роттердам
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
8 США нп Тейлор Бут
10 Нидерланды нп Сэм Ламмерс
22 Германия вр Тимон Велленройтер
26 Нидерланды зщ Дживайро Рид
3 Нидерланды зщ Томас Белен
20 Коста-Рика зщ Хейланд Митчелл
11 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
28 Марокко пз Уссама Таргаллин
23 Алжир нп Анис Хадж Мусса
17 Хорватия нп Лука Иванушец
19 Аргентина нп Хулиан Карранса
57 Нидерланды нп Аймен Слити
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Паскаль Боссхарт (и.о.)
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Фейеноорд2 : 1Твенте
28.01.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Фейеноорд0 : 0Твенте
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Твенте2 : 1Фейеноорд
29.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 19-й тур Твенте1 : 1Фейеноорд
09.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Фейеноорд2 : 0Твенте
15.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Фейеноорд1 : 2Твенте
15.12.2021 Кубок Нидерландов 2-й раунд Твенте2 : 1 ДВФейеноорд
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур Твенте0 : 0Фейеноорд
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Твенте2 : 2Фейеноорд
20.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Фейеноорд1 : 1Твенте
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Твенте1 : 0
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1Твенте
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Твенте2 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 5 : 2 ДВТвенте
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Твенте2 : 0
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1Фейеноорд
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Фейеноорд0 : 2
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Фейеноорд0 : 0
22.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Фейеноорд2 : 1
18.02.2025 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 1 : 1Фейеноорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2563
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2555
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2649
4
Квалификация Лиги Европы
Твенте2546
5
Плей-офф Лиги конференций
Фейеноорд2444
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2541
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2530
10 НЕК Неймеген2629
11 НАК Бреда2629
12 Гронинген2428
13 Хераклес2527
14 ПЕК Зволле2525
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2524
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2615

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