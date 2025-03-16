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Насьонал - Каза Пия 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
16 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Насьонал
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Каза Пия, которое состоится 16 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
25.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Каза Пия1 : 0Насьонал
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Насьонал0 : 0 6 : 5Каза Пия
09.02.2023 Кубок Португалии 1/4 финала Каза Пия2 : 5 ДВНасьонал
25.11.2020 Кубок Португалии 3-й раунд Каза Пия2 : 3 ДВНасьонал
01.12.2019 Португалия - Сегунда 11-й тур Каза Пия0 : 1Насьонал
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 3 : 0Насьонал
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Насьонал2 : 1
21.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Насьонал
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Насьонал2 : 2
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 0 : 2Насьонал
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Каза Пия1 : 3
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 0Каза Пия
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Каза Пия1 : 0
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 2Каза Пия
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур Каза Пия1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2559
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2550
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2538
7 Каза Пия2536
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2534
10 Риу Аве2529
11 Морейренсе2528
12 Арока2528
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2523
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2515

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