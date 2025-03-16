Насьонал - Каза Пия 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 17:30
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
16 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Каза Пия, которое состоится 16 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
|25.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 0 6 : 5
|09.02.2023
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|2 : 5 ДВ
|25.11.2020
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 3 ДВ
|01.12.2019
|Португалия - Сегунда
|11-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|25
|50
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|38
|7
|Каза Пия
|25
|36
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|25
|34
|10
|Риу Аве
|25
|29
|11
|Морейренсе
|25
|28
|12
|Арока
|25
|28
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|25
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|25
|15