Витория Гимарайнш - Эштрела 16 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 16-03-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
16 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эштрела, которое состоится 16 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эштрела
Амадора
|14
|вр
|Бруну Варела
|24
|зщ
|Тони Боревкович
|4
|зщ
|Филипе Релвас
|13
|зщ
|Жоау Мендеш
|2
|пз
|Мага
|20
|пз
|Саму
|8
|пз
|Томас Гендель
|18
|пз
|Телму Арканжу
|17
|пз
|Жоао Мендеш
|21
|нп
|Вандо Феликс
|86
|нп
|Dieu-Merci Michel
|24
|вр
|Andorinha
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|13
|зщ
|Miguel Lopes
|21
|зщ
|Гильерме Монтоя
|19
|пз
|Паулу Морейра
|42
|пз
|Мануэл Келиану
|10
|пз
|Алан Руис
|28
|нп
|Рубен Лима
|2
|нп
|Travassos
|17
|нп
|Chico Banza
|7
|нп
|Фабиу Роналду
Главные тренеры
|Руй Боржеш
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|27.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|3 : 0
|13.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|0 : 1
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 2
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|24.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 1
|07.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
|14.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|09.02.2025
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|59
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|24
|56
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|25
|50
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|38
|7
|Каза Пия
|25
|36
|8
|Эшторил
|25
|35
|9
|Фамаликан
|25
|34
|10
|Риу Аве
|25
|29
|11
|Морейренсе
|25
|28
|12
|Арока
|25
|28
|13
|Насьонал
|25
|26
|14
|Жил Висенте
|25
|23
|15
|АВС
|25
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|25
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|25
|15