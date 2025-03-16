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Витория Гимарайнш - Эштрела 16 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 16-03-2025 22:30
Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
16 Марта 2025 года в 23:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 26-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия);
Витория Гимарайнш
Эштрела

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Эштрела, которое состоится 16 Марта 2025 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Эштрела
Амадора
14 Португалия вр Бруну Варела
24 Хорватия зщ Тони Боревкович
4 Португалия зщ Филипе Релвас
13 Португалия зщ Жоау Мендеш
2 Португалия пз Мага
20 Португалия пз Саму
8 Португалия пз Томас Гендель
18 Кабо-Верде пз Телму Арканжу
17 Португалия пз Жоао Мендеш
21 Гвинея нп Вандо Феликс
86 Канада нп Dieu-Merci Michel
24 Португалия вр Andorinha
4 Португалия зщ Франсишку Феррейра
13 Португалия зщ Miguel Lopes
21 Португалия зщ Гильерме Монтоя
19 Португалия пз Паулу Морейра
42 Ангола пз Мануэл Келиану
10 Аргентина пз Алан Руис
28 Португалия нп Рубен Лима
2 Португалия нп Travassos
17 Ангола нп Chico Banza
7 Португалия нп Фабиу Роналду
Главные тренеры
Португалия Руй Боржеш
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
27.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эштрела2 : 2Витория Гимарайнш
21.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Витория Гимарайнш3 : 0Эштрела
13.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Эштрела0 : 1Витория Гимарайнш
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Витория Гимарайнш0 : 4
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Витория Гимарайнш
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
24.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 1Витория Гимарайнш
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Эштрела1 : 1
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 1Эштрела
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эштрела0 : 0
14.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 0 : 1Эштрела
09.02.2025 Португалия — Примейра 21-й тур 1 : 0Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2559
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2456
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2550
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2538
7 Каза Пия2536
8 Эшторил2535
9 Фамаликан2534
10 Риу Аве2529
11 Морейренсе2528
12 Арока2528
13 Насьонал2526
14 Жил Висенте2523
15 АВС2523
16
Стыковая зона
Эштрела2523
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2515

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