Арсенал Т - Чайка 17 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 17-03-2025 19:00
17 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Чайка, которое состоится 17 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
|21.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|2 : 2
|07.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|2 : 1
|21.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|03.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|3 : 1
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|3 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 0
|17.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|24
|50
| 2
Повышение
|Торпедо М
|24
|47
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|24
|44
| 4
Стыковая зона
|Урал
|24
|41
|5
|Черноморец
|24
|40
|6
|СКА-Хабаровск
|24
|35
|7
|Енисей
|24
|34
|8
|Ротор
|24
|33
|9
|Арсенал Т
|23
|31
|10
|Чайка
|23
|29
|11
|Нефтехимик
|24
|29
|12
|КАМАЗ
|24
|28
|13
|Родина
|24
|28
|14
|Шинник
|24
|25
|15
|Уфа
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Сокол
|24
|21
| 17
Зона вылета
|Алания
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|24
|16