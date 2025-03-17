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Арсенал Т - Чайка 17 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 17-03-2025 19:00
17 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур
Арсенал Т
Чайка

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Чайка, которое состоится 17 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 24-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Чайка
Песчанокопское
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Евгений Игоревич Калешин
История личных встреч
21.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Чайка2 : 2Арсенал Т
07.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Арсенал Т
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 1Арсенал Т
21.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Арсенал Т
03.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Арсенал Т
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0Арсенал Т
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 3 : 1Чайка
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Чайка1 : 1
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Чайка1 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Чайка0 : 0
17.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур 0 : 0Чайка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2447
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 СКА-Хабаровск2435
7 Енисей2434
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2331
10 Чайка2329
11 Нефтехимик2429
12 КАМАЗ2428
13 Родина2428
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Сокол2421
17
Зона вылета
Алания2419
18
Зона вылета
Тюмень2416

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