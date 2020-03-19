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Россия - Гренада 19 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 19-03-2025 19:00
19 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
РоссияГренада

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Гренада, которое состоится 19 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Россия
Гренада
История личных встреч
19.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия4 : 0
15.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия11 : 0
05.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 3Россия
07.06.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 4Россия
21.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Россия4 : 0
09.03.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Гренада
10.06.2024 ЧМ-2026 — Северная Америка Группа B. 2-й тур Гренада0 : 3
06.06.2024 ЧМ-2026 — Северная Америка Группа B. 1-й тур 2 : 2Гренада
26.05.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Гренада0 : 3
23.02.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Гренада1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Гренада. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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