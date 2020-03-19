Россия - Гренада 19 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 19-03-2025 19:00
19 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Россия - Гренада, которое состоится 19 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные) — 2025, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Гренада
История личных встреч
|19.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|15.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|11 : 0
|05.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|07.06.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|21.03.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|09.03.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|10.06.2024
|ЧМ-2026 — Северная Америка
|Группа B. 2-й тур
|0 : 3
|06.06.2024
|ЧМ-2026 — Северная Америка
|Группа B. 1-й тур
|2 : 2
|26.05.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|0 : 3
|23.02.2023
|Товарищеские матчи (сборные) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Россия — Гренада. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.