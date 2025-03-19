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Либерия - Тунис 19 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 19-03-2025 18:00
19 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 - Африка, Группа H. 5-й тур
Либерия
Тунис

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Либерия - Тунис, которое состоится 19 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 - Африка, Группа H. 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Либерия
Тунис
Главные тренеры
Румыния Марио Мариникэ
Румыния Марио Мариникэ
История личных встреч
09.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа H. 4-й тур 0 : 1Либерия
05.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа H. 3-й тур 1 : 1Либерия
20.11.2023 ЧМ-2026 - Африка Группа H. 2-й тур Либерия3 : 1 Т
17.11.2023 ЧМ-2026 - Африка Группа H. 1-й тур Либерия0 : 1
14.10.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Либерия2 : 3
09.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа H. 4-й тур 0 : 0Тунис
05.06.2024 ЧМ-2026 - Африка Группа H. 3-й тур Тунис1 : 0
26.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 0 : 0Тунис
23.03.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Тунис0 : 0 4 : 5
24.01.2024 Кубок африканских наций Группа E. 3-й тур 0 : 0Тунис
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Египет410
2 Гвинея-Бисау46
3 Буркина-Фасо45
4 Сьерра-Леоне45
5 Эфиопия43
6 Джибути41
Группа B
КомандаИО
1 Судан410
2 Сенегал48
3 ДР Конго47
4 Того43
5 Южный Судан42
6 Мавритания41
Группа C
КомандаИО
1 Руанда47
2 ЮАР47
3 Бенин47
4 Лесото45
5 Нигерия43
6 Зимбабве42
Группа D
КомандаИО
1 Камерун48
2 Ливия47
3 Кабо-Верде47
4 Ангола46
5 Маврикий44
6 Эсватини40
Группа E
КомандаИО
1 Марокко39
2 Нигер36
3 Танзания36
4 Замбия43
5 Эритрея00
6 Конго30
Группа F
КомандаИО
1 Кот-д'Ивуар410
2 Габон49
3 Бурунди47
4 Кения45
5 Гамбия43
6 Сейшелы40
Группа G
КомандаИО
1 Алжир49
2 Мозамбик49
3 Ботсвана46
4 Гвинея46
5 Уганда46
6 Сомали40
Группа H
КомандаИО
1 Тунис410
2 Намибия48
3 Либерия47
4 Малави46
5 Экваториальная Гвинея43
6 Сан-Томе и Принсипи40
Группа I
КомандаИО
1 Коморские острова49
2 Гана49
3 Мадагаскар47
4 Мали45
5 ЦАР44
6 Чад40

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