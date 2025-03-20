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Греция - Шотландия 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 21:45
20 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 1-й матч
Греция
Шотландия

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Греция - Шотландия, которое состоится 20 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Греция
Шотландия
Главные тренеры
СербияИван Йованович
ШотландияСтив Кларк
История личных встреч
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 6-й тур0 : 2Греция
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 5-й турГреция0 : 3
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й турГреция2 : 0
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й тур1 : 2Греция
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 2-й тур0 : 2Греция
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 6-й тур1 : 2Шотландия
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 5-й турШотландия1 : 0
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 4-й турШотландия0 : 0
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й тур2 : 1Шотландия
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й тур2 : 1Шотландия
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
20.0323.03
Дания
Португалия
20.0323.03
Команда12
Италия
Германия
20.0323.03
Хорватия
Франция
20.0323.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
20.0323.03
Украина
Бельгия
20.0323.03
Команда12
Австрия
Сербия
20.0323.03
Греция
Шотландия
20.0323.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
20.0323.03
Косово
Исландия
20.0323.03
Команда12
Болгария
Ирландия
20.0323.03
Словакия
Словения
20.0323.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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