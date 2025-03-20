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Нидерланды - Испания 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 21:45
Стадион: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51117
20 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
Нидерланды
Испания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Испания, которое состоится 20 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Испания
Главные тренеры
НидерландыРональд Куман
ИспанияЛуис де ла Фуэнте
История личных встреч
11.11.2020Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды1 : 1Испания
31.03.2015Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Нидерланды2 : 0Испания
13.06.2014ЧМ-2014 - финальный раундГруппа B. 1-й турИспания1 : 5Нидерланды
11.07.2010ЧМ-2010 - финальный раундФиналНидерланды0 : 1 ДВИспания
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 6-й тур1 : 1Нидерланды
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й турНидерланды4 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й тур1 : 0Нидерланды
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й тур1 : 1Нидерланды
10.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 2-й турНидерланды2 : 2
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 6-й турИспания3 : 2
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 5-й тур1 : 2Испания
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 4-й турИспания3 : 0
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 3-й турИспания1 : 0
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 4. 2-й тур1 : 4Испания
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/4 финала Лиги наций: Нидерланды — Испания. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
20.0323.03
Дания
Португалия
20.0323.03
Команда12
Италия
Германия
20.0323.03
Хорватия
Франция
20.0323.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
20.0323.03
Украина
Бельгия
20.0323.03
Команда12
Австрия
Сербия
20.0323.03
Греция
Шотландия
20.0323.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
20.0323.03
Косово
Исландия
20.0323.03
Команда12
Болгария
Ирландия
20.0323.03
Словакия
Словения
20.0323.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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