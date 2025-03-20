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Узбекистан - Киргизия 20 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 20-03-2025 18:00
20 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 7-й тур
Узбекистан
Киргизия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - Киргизия, которое состоится 20 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Азия, Группа 1. 7-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Узбекистан
Киргизия
Главные тренеры
Словения Сречко Катанец
Узбекистан Тимур Кападзе
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур Киргизия2 : 3Узбекистан
25.12.2023 Товарищеские матчи (сборные) - 2023 Товарищеские матчи Киргизия1 : 4Узбекистан
25.03.2022 Товарищеские матчи (сборные) - 2022 Товарищеские матчи 3 Узбекистан3 : 1Киргизия
09.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Узбекистан3 : 1Киргизия
25.08.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 3 Узбекистан5 : 0Киргизия
27.01.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Узбекистан0 : 0
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур 0 : 1Узбекистан
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 5-й тур 3 : 2Узбекистан
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 4-й тур Узбекистан1 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур Узбекистан0 : 0
19.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 6-й тур Киргизия2 : 3
14.11.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 5-й тур 3 : 0Киргизия
15.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 4-й тур Киргизия1 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 3-й тур 3 : 1Киргизия
10.09.2024 ЧМ-2026 — Азия Группа 1. 2-й тур Киргизия2 : 3Узбекистан
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1 Иран616
2 Узбекистан613
3
Плей-офф
ОАЭ610
4
Плей-офф
Катар67
5 Киргизия63
6 КНДР62
Группа 2
КомандаИО
1 Южная Корея614
2 Ирак611
3
Плей-офф
Иордания69
4
Плей-офф
Оман66
5 Кувейт64
6 Палестина63
Группа 3
КомандаИО
1 Япония616
2 Австралия67
3
Плей-офф
Индонезия66
4
Плей-офф
Саудовская Аравия66
5 Бахрейн66
6 Китай66

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