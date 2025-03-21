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Польша - Литва 21 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 21:45
Стадион: Народовы (Варшава, Польша), вместимость: 58145
21 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 1-й тур
Главный судья: Анастасиос Сидиропулос (Греция);
Польша
Литва

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Польша - Литва, которое состоится 21 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Народовы (Варшава, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Польша
Литва
12ПольшаврМарцин Булка
91ПольшазщКамиль Пёнтковски
5ПольшазщЯн Беднарек
14ПольшазщЯкуб Кивёр
2ПольшапзМэтти Кэш
20ПольшапзСебастьян Шиманьски
8ПольшапзЯкуб Модер
6ПольшапзБартош Слиш
13ПольшапзЯкуб Каминьский
16ПольшанпАдам Букса
9ПольшанпРоберт Левандовски
12ЛитваврЭдвинас Гертмонас
17ЛитвазщПиюс Ширвис
19ЛитвазщЭдгарас Уткус
4ЛитвазщЭдвинас Гирдвайнис
20ЛитвазщТитас Милашюс
13ЛитвазщЮстас Ласицкас
10ЛитвапзФёдор Черных
8ЛитвапзМатиюс Ремейкис
15ЛитвапзГвидас Гинейтис
11ЛитванпАрмандас Кучис
9ЛитванпГитис Паулаускас
Главные тренеры
ПольшаМихал Пробеж
ЛитваЭдгарас Янкаускас
История личных встреч
12.06.2018Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Польша4 : 0Литва
06.06.2016Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Польша0 : 0Литва
06.06.2014Товарищеские матчи (сборные)Июнь 2014Польша2 : 1Литва
25.03.2011Товарищеские матчи (сборные)Март 2011Литва2 : 0Польша
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 6-й турПольша1 : 2
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 5-й тур5 : 1Польша
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 4-й турПольша3 : 3
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й турПольша1 : 3
08.09.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 2-й тур1 : 0Польша
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 6-й тур1 : 0Литва
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 5-й тур2 : 1Литва
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 4-й турЛитва1 : 2
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 3-й турЛитва1 : 2
09.09.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 2. 2-й тур3 : 1Литва
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия00
2
Плей-офф
Литва00
3 Мальта00
4 Польша00
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр00
2
Плей-офф
Сан-Марино00
3 Австрия00
4 Румыния00
5 Босния и Герцеговина00
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия00
2
Плей-офф
Эстония00
3 Норвегия00
4 Израиль00
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс00
2
Плей-офф
Лихтенштейн00
3 Северная Македония00
4 Бельгия00
5 Казахстан00
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Латвия00
2
Плей-офф
Сербия00
3 Англия00
4 Албания00
5 Андорра00
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова00
2
Плей-офф
Чехия00
3 Черногория00
4 Гибралтар00

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