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Бразилия - Колумбия 21 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 21-03-2025 02:45
21 Марта 2025 года в 03:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
Бразилия
Колумбия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Колумбия, которое состоится 21 Марта 2025 года в 03:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Колумбия
Главные тренеры
Бразилия Доривал Жуниор
Аргентина Нестор Лоренсо
История личных встреч
03.07.2024 Кубок Америки — 2024 Группа D. 3-й тур Бразилия1 : 1Колумбия
17.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Колумбия2 : 1Бразилия
12.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Бразилия1 : 0Колумбия
11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Колумбия0 : 0Бразилия
24.06.2021 Кубок Америки Группа B. 4-й тур Бразилия2 : 1Колумбия
07.09.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия2 : 2Колумбия
05.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 16-й тур Колумбия1 : 1Бразилия
26.01.2017 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Бразилия1 : 0Колумбия
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Бразилия2 : 1Колумбия
18.06.2015 Кубок Америки Группа C Бразилия0 : 1Колумбия
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Бразилия1 : 1
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 1 : 1Бразилия
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Бразилия4 : 0
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 2Бразилия
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 1 : 0Бразилия
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Колумбия0 : 1
16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 3 : 2Колумбия
15.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Колумбия4 : 0
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Колумбия
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур Колумбия2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1225
2 Уругвай1220
3 Эквадор1219
4 Колумбия1219
5 Бразилия1218
6 Парагвай1217
7 Боливия1213
8 Венесуэла1212
9 Чили129
10 Перу127

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