Бразилия - Колумбия 21 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 21-03-2025 02:45
21 Марта 2025 года в 03:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Колумбия, которое состоится 21 Марта 2025 года в 03:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Колумбия
Главные тренеры
|Доривал Жуниор
|Нестор Лоренсо
История личных встреч
|03.07.2024
|Кубок Америки — 2024
|Группа D. 3-й тур
|1 : 1
|17.11.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|2 : 1
|12.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|1 : 0
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 0
|24.06.2021
|Кубок Америки
|Группа B. 4-й тур
|2 : 1
|07.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|05.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 16-й тур
|1 : 1
|26.01.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
|18.06.2015
|Кубок Америки
|Группа C
|0 : 1
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 1
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|1 : 1
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 2
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|1 : 0
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|0 : 1
|16.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|3 : 2
|15.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|12
|25
|2
|Уругвай
|12
|20
|3
|Эквадор
|12
|19
|4
|Колумбия
|12
|19
|5
|Бразилия
|12
|18
|6
|Парагвай
|12
|17
|7
|Боливия
|12
|13
|8
|Венесуэла
|12
|12
|9
|Чили
|12
|9
|10
|Перу
|12
|7