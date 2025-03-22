Израиль - Эстония 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 22-03-2025 21:45
Стадион: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия), вместимость: 20340
22 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Израиль - Эстония, которое состоится 22 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Надьердеи (Дебрецен, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Израиль
Эстония
Главные тренеры
|Ран Бен-Шимон
|Юрген Хенн
История личных встреч
|28.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 6-й тур
|4 : 0
|02.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа E. 1-й тур
|0 : 1
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 6-й тур
|1 : 0
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 5-й тур
|0 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 4-й тур
|4 : 1
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 3-й тур
|1 : 4
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 2-й тур
|1 : 2
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 6-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 5-й тур
|0 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 4-й тур
|0 : 3
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 3-й тур
|3 : 1
|08.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига С. Группа 1. 2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Литва
|0
|0
|3
|Мальта
|0
|0
|4
|Польша
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Сан-Марино
|0
|0
|3
|Австрия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
|5
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Эстония
|0
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|4
|Израиль
|0
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Уэльс
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Лихтенштейн
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
|4
|Бельгия
|0
|0
|5
|Казахстан
|0
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Латвия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Сербия
|0
|0
|3
|Англия
|0
|0
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Андорра
|0
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Фарерские острова
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Чехия
|0
|0
|3
|Черногория
|0
|0
|4
|Гибралтар
|0
|0