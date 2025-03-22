Молдавия - Норвегия 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 22-03-2025 19:00
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
22 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 1-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Норвегия, которое состоится 22 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Норвегия
|1
|вр
|Дмитрий Челядник
|21
|зщ
|Иоан-Кэлин Ревенко
|14
|зщ
|Артур Крэчун
|15
|зщ
|Виктор Мудрак
|20
|зщ
|Сергей Платика
|5
|зщ
|Андрей Моцок
|11
|пз
|Михаил Каймаков
|22
|пз
|Вадим Рацэ
|8
|пз
|Никита Моцпан
|17
|нп
|Вирджилиу Постолаки
|9
|нп
|Йон Николэеску
|1
|вр
|Эгиль Сельвик
|3
|зщ
|Кристоффер Аер
|4
|зщ
|Лео Эстигор
|14
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|6
|пз
|Патрик Берг
|8
|пз
|Сандер Берге
|10
|пз
|Мартин Эдегор
|10
|нп
|Йенс Петтер Хёуге
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|7
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|15.01.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2014
|1 : 2
|08.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 9-й тур
|0 : 1
|06.09.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. 2-й тур
|2 : 0
|19.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 5-й тур
|0 : 1
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 4-й тур
|1 : 0
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 2. 3-й тур
|2 : 0
|10.09.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 6-й тур
|5 : 0
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 5-й тур
|1 : 4
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 4-й тур
|5 : 1
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 3-й тур
|3 : 0
|09.09.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 3. 2-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Литва
|0
|0
|3
|Мальта
|0
|0
|4
|Польша
|0
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Кипр
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Сан-Марино
|0
|0
|3
|Австрия
|0
|0
|4
|Румыния
|0
|0
|5
|Босния и Герцеговина
|0
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Молдавия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Эстония
|0
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|4
|Израиль
|0
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Уэльс
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Лихтенштейн
|0
|0
|3
|Северная Македония
|0
|0
|4
|Бельгия
|0
|0
|5
|Казахстан
|0
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Латвия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Сербия
|0
|0
|3
|Англия
|0
|0
|4
|Албания
|0
|0
|5
|Андорра
|0
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Фарерские острова
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Чехия
|0
|0
|3
|Черногория
|0
|0
|4
|Гибралтар
|0
|0