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Молдавия - Норвегия 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 19:00
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
22 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 1-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения);
Молдавия
Норвегия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Норвегия, которое состоится 22 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа I. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Молдавия
Норвегия
1 Молдавия вр Дмитрий Челядник
21 Молдавия зщ Иоан-Кэлин Ревенко
14 Молдавия зщ Артур Крэчун
15 Молдавия зщ Виктор Мудрак
20 Молдавия зщ Сергей Платика
5 Молдавия зщ Андрей Моцок
11 Молдавия пз Михаил Каймаков
22 Молдавия пз Вадим Рацэ
8 Молдавия пз Никита Моцпан
17 Молдавия нп Вирджилиу Постолаки
9 Молдавия нп Йон Николэеску
1 Норвегия вр Эгиль Сельвик
3 Норвегия зщ Кристоффер Аер
4 Норвегия зщ Лео Эстигор
14 Норвегия зщ Юлиан Рюэрсон
16 Норвегия пз Маркус Педерсен
6 Норвегия пз Патрик Берг
8 Норвегия пз Сандер Берге
10 Норвегия пз Мартин Эдегор
10 Норвегия нп Йенс Петтер Хёуге
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
7 Норвегия нп Александр Сёрлот
Главные тренеры
Молдавия Сергей Викторович Клещенко
Норвегия Столе Сольбаккен
История личных встреч
15.01.2014 Товарищеские матчи (сборные) Январь 2014 Молдавия1 : 2Норвегия
08.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. 9-й тур Молдавия0 : 1Норвегия
06.09.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. 2-й тур Норвегия2 : 0Молдавия
19.11.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи 1 : 1Молдавия
16.11.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 5-й тур 0 : 1Молдавия
13.10.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 4-й тур 1 : 0Молдавия
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига D. Группа 2. 3-й тур Молдавия2 : 0
10.09.2024 Товарищеские матчи (сборные) — 2024 Товарищеские матчи Молдавия1 : 0
17.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 6-й тур Норвегия5 : 0
14.11.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 5-й тур 1 : 4Норвегия
13.10.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 4-й тур 5 : 1Норвегия
10.10.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 3-й тур Норвегия3 : 0
09.09.2024 Лига наций УЕФА Лига В. Группа 3. 2-й тур Норвегия2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия00
2
Плей-офф
Литва00
3 Мальта00
4 Польша00
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр00
2
Плей-офф
Сан-Марино00
3 Австрия00
4 Румыния00
5 Босния и Герцеговина00
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Молдавия00
2
Плей-офф
Эстония00
3 Норвегия00
4 Израиль00
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Уэльс00
2
Плей-офф
Лихтенштейн00
3 Северная Македония00
4 Бельгия00
5 Казахстан00
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Латвия00
2
Плей-офф
Сербия00
3 Англия00
4 Албания00
5 Андорра00
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Фарерские острова00
2
Плей-офф
Чехия00
3 Черногория00
4 Гибралтар00

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