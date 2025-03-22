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Уругвай - Аргентина 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 01:30
22 Марта 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
Уругвай
Аргентина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Аргентина, которое состоится 22 Марта 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уругвай
Аргентина
Главные тренеры
Аргентина Марсело Бьельса
Аргентина Лионель Скалони
История личных встреч
17.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Аргентина0 : 2Уругвай
13.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай0 : 1Аргентина
11.10.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 5-й тур Аргентина3 : 0Уругвай
19.06.2021 Кубок Америки — 2021 Группа А. 2-й тур Аргентина1 : 0Уругвай
18.11.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина2 : 2Уругвай
01.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 15-й тур Уругвай0 : 0Аргентина
02.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 7-й тур Аргентина1 : 0Уругвай
17.06.2015 Кубок Америки Группа B Аргентина1 : 0Уругвай
16.10.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 18-й тур Уругвай3 : 2Аргентина
13.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 9-й тур Аргентина3 : 0Уругвай
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 1 : 1Уругвай
16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Уругвай3 : 2
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Уругвай0 : 0
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Уругвай
11.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 0 : 0Уругвай
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Аргентина1 : 0
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 2 : 1Аргентина
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Аргентина6 : 0
11.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 1Аргентина
10.09.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 8-й тур 2 : 1Аргентина
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1225
2 Бразилия1321
3 Уругвай1220
4 Парагвай1320
5 Эквадор1219
6 Колумбия1319
7 Боливия1313
8 Венесуэла1212
9 Перу1310
10 Чили139

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