Уругвай - Аргентина 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 22-03-2025 01:30
22 Марта 2025 года в 02:30 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уругвай - Аргентина, которое состоится 22 Марта 2025 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 13-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уругвай
Аргентина
Главные тренеры
|Марсело Бьельса
|Лионель Скалони
История личных встреч
|17.11.2023
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|0 : 2
|13.11.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 13-й тур
|0 : 1
|11.10.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. 5-й тур
|3 : 0
|19.06.2021
|Кубок Америки — 2021
|Группа А. 2-й тур
|1 : 0
|18.11.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 2
|01.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 15-й тур
|0 : 0
|02.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. 7-й тур
|1 : 0
|17.06.2015
|Кубок Америки
|Группа B
|1 : 0
|16.10.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 18-й тур
|3 : 2
|13.10.2012
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. 9-й тур
|3 : 0
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 1
|16.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|3 : 2
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|0 : 0
|12.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 0
|11.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|0 : 0
|20.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 12-й тур
|1 : 0
|15.11.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 11-й тур
|2 : 1
|16.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 10-й тур
|6 : 0
|11.10.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 9-й тур
|1 : 1
|10.09.2024
|ЧМ-2026 — Южная Америка
|Южная Америка. 8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|12
|25
|2
|Бразилия
|13
|21
|3
|Уругвай
|12
|20
|4
|Парагвай
|13
|20
|5
|Эквадор
|12
|19
|6
|Колумбия
|13
|19
|7
|Боливия
|13
|13
|8
|Венесуэла
|12
|12
|9
|Перу
|13
|10
|10
|Чили
|13
|9