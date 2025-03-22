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Енисей - Нефтехимик 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 09:00
22 Марта 2025 года в 10:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Енисей
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Енисей - Нефтехимик, которое состоится 22 Марта 2025 года в 10:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Енисей
Красноярск
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
08.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 9-й тур Нефтехимик0 : 1Енисей
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Нефтехимик0 : 0Енисей
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Енисей2 : 0Нефтехимик
20.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Енисей2 : 2Нефтехимик
29.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 16-й тур Нефтехимик1 : 1Енисей
16.04.2022 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Енисей2 : 0Нефтехимик
03.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Нефтехимик2 : 3Енисей
21.11.2020 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Енисей1 : 0Нефтехимик
12.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Нефтехимик2 : 0Енисей
23.11.2019 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Нефтехимик1 : 0Енисей
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Енисей
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Енисей0 : 0
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Енисей1 : 0
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Енисей
08.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 0Енисей
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Нефтехимик0 : 1
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 3Нефтехимик
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик0 : 1
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 3Нефтехимик
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 1 : 0Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2447
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 СКА-Хабаровск2435
7 Енисей2434
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2430
11 Нефтехимик2429
12 КАМАЗ2428
13 Родина2428
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Сокол2421
17
Зона вылета
Алания2419
18
Зона вылета
Тюмень2416

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