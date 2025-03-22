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Алания - Сокол 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 14:00
22 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Алания
Сокол

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Сокол, которое состоится 22 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Сокол
Саратов
Главные тренеры
Россия Спартак Артурович Гогниев
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
20.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 15-й тур Сокол0 : 1Алания
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Алания0 : 0Сокол
02.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Сокол0 : 0Алания
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 4 : 0Алания
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Алания0 : 0
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 1 : 0Алания
29.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Алания
23.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Алания0 : 1
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 2 : 2Сокол
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Сокол1 : 3
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Сокол
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Сокол0 : 1
24.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур Сокол1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2447
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 СКА-Хабаровск2435
7 Енисей2434
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2430
11 Нефтехимик2429
12 КАМАЗ2428
13 Родина2428
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Сокол2421
17
Зона вылета
Алания2419
18
Зона вылета
Тюмень2416

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