Алания - Сокол 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 22-03-2025 14:00
22 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Сокол, которое состоится 22 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Сокол
Саратов
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
|20.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 1
|10.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|02.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|4 : 0
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 0
|29.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
|23.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|2 : 2
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|03.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 1
|24.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|24
|50
| 2
Повышение
|Торпедо М
|24
|47
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|24
|44
| 4
Стыковая зона
|Урал
|24
|41
|5
|Черноморец
|24
|40
|6
|СКА-Хабаровск
|24
|35
|7
|Енисей
|24
|34
|8
|Ротор
|24
|33
|9
|Арсенал Т
|24
|32
|10
|Чайка
|24
|30
|11
|Нефтехимик
|24
|29
|12
|КАМАЗ
|24
|28
|13
|Родина
|24
|28
|14
|Шинник
|24
|25
|15
|Уфа
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Сокол
|24
|21
| 17
Зона вылета
|Алания
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|24
|16