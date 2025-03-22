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КАМАЗ - Тюмень 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 16:00
22 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
КАМАЗ
Тюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Тюмень, которое состоится 22 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
05.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 13-й тур Тюмень1 : 1КАМАЗ
20.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Тюмень2 : 0КАМАЗ
13.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур КАМАЗ2 : 1Тюмень
16.04.2021 ПФЛ - Группа 4 19-й тур КАМАЗ3 : 0Тюмень
08.10.2020 ПФЛ - Группа 4 10-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
16.07.2019 ПФЛ - Урал-Приволжье 1-й тур Тюмень3 : 2КАМАЗ
25.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур КАМАЗ0 : 1Тюмень
03.08.2015 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 0КАМАЗ
24.05.2014 Второй дивизион - Урал-Поволжье 25-й тур Тюмень6 : 1КАМАЗ
04.10.2013 Второй дивизион - Урал-Поволжье 14-й тур КАМАЗ2 : 3Тюмень
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 1 : 0КАМАЗ
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур КАМАЗ3 : 1
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур КАМАЗ2 : 1
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 6КАМАЗ
06.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 0 : 0КАМАЗ
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень0 : 1
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Тюмень
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 1Тюмень
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Тюмень
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 0Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2447
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 СКА-Хабаровск2435
7 Енисей2434
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2430
11 Нефтехимик2429
12 КАМАЗ2428
13 Родина2428
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Сокол2421
17
Зона вылета
Алания2419
18
Зона вылета
Тюмень2416

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