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Зенит - БАТЭ 22 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 22-03-2025 16:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
22 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Зенит
БАТЭ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - БАТЭ, которое состоится 22 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Беларусь Иван Геннадьевич Мигаль
История личных встреч
01.02.2015 Товарищеские матчи (клубы) - 2015 Февраль 2015 БАТЭ1 : 3Зенит
16.02.2014 Товарищеские матчи (клубы) - 2014 Февраль 2014 Зенит0 : 0БАТЭ
04.02.2013 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2013 Зенит0 : 1БАТЭ
05.11.2008 Лига чемпионов Группа H. 4-й тур БАТЭ0 : 2Зенит
21.10.2008 Лига чемпионов Группа H. 3-й тур Зенит1 : 1БАТЭ
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Зенит
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 0 : 3Зенит
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч 0 : 1Зенит
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2Зенит
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур Зенит2 : 2
15.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур 0 : 1БАТЭ
28.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур БАТЭ7 : 4
25.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 1 : 0БАТЭ
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 2 : 0БАТЭ
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур БАТЭ0 : 3
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — БАТЭ. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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