Зенит - БАТЭ 22 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 22-03-2025 16:00
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
22 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2025
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - БАТЭ, которое состоится 22 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2025, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Иван Геннадьевич Мигаль
История личных встреч
|01.02.2015
|Товарищеские матчи (клубы) - 2015
|Февраль 2015
|1 : 3
|16.02.2014
|Товарищеские матчи (клубы) - 2014
|Февраль 2014
|0 : 0
|04.02.2013
|Товарищеские матчи (клубы)
|Февраль 2013
|0 : 1
|05.11.2008
|Лига чемпионов
|Группа H. 4-й тур
|0 : 2
|21.10.2008
|Лига чемпионов
|Группа H. 3-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 3
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 2
|15.03.2025
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|28.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|7 : 4
|25.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|1 : 0
|09.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Зенит» — БАТЭ. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.