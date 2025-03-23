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Ирландия - Болгария 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 2-й матч
Ирландия
Болгария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Болгария, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи В/С. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ирландия
Болгария
Главные тренеры
ИсландияХеймир Хадльгримссон
БолгарияИлиан Илиев
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчБолгария1 : 2Ирландия
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 6-й турИрландия0 : 0Болгария
03.09.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 4. 1-й турБолгария1 : 1Ирландия
10.09.2019Товарищеские матчи (сборные)Товарищеские матчи 1Ирландия3 : 1Болгария
06.06.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 8. 7-й турБолгария1 : 1Ирландия
28.03.2009ЧМ-2010 - ЕвропаГруппа 8. 5-й турИрландия1 : 1Болгария
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчБолгария1 : 2Ирландия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 6-й тур5 : 0Ирландия
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 5-й турИрландия1 : 0
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й тур2 : 0Ирландия
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й тур1 : 2Ирландия
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи В/С. 1-й матчБолгария1 : 2Ирландия
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 6-й турБолгария1 : 1
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 5-й тур0 : 1Болгария
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 4-й тур5 : 0Болгария
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига С. Группа 3. 3-й турБолгария0 : 0
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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