Франция - Хорватия 23 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Хорватия, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Хорватия
|16
|вр
|Мик Меньян
|17
|зщ
|Вильям Салиба
|4
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|5
|зщ
|Жюль Кунде
|22
|зщ
|Тео Эрнандес
|11
|пз
|Майкл Олисе
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Орельен Тчуамени
|20
|пз
|Брэдли Баркола
|7
|нп
|Усман Дембеле
|10
|нп
|Килиан Мбаппе
|1
|вр
|Доминик Ливакович
|2
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|зщ
|Йосип Шутало
|5
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|4
|зщ
|Йошко Гвардиол
|10
|пз
|Лука Модрич
|8
|пз
|Матео Ковачич
|14
|пз
|Иван Перишич
|13
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Андрей Крамарич
|11
|нп
|Анте Будимир
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Златко Далич
История личных встреч
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|13.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 4-й тур
|0 : 1
|06.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. 2-й тур
|1 : 1
|14.10.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 4-й тур
|1 : 2
|08.09.2020
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 3. 2-й тур
|4 : 2
|15.07.2018
|ЧМ-2018 - финальный раунд
|Финал
|4 : 2
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 0
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|17.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 6-й тур
|1 : 3
|14.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 5-й тур
|0 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 4-й тур
|1 : 2
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 2. 3-й тур
|1 : 4
|20.03.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. 1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|18.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 6-й тур
|1 : 1
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 5-й тур
|1 : 0
|15.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 4-й тур
|3 : 3
|12.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Группа 1. 3-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций: Франция — Хорватия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победила Хорватия — 2:0.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
|Команда
|1
|2
| Нидерланды
Испания
|2 : 2
|23.03
| Дания
Португалия
|1 : 0
|23.03
|Команда
|1
|2
| Италия
Германия
|1 : 2
|23.03
| Хорватия
Франция
|2 : 0
|23.03
Лига А. 1/2 финала
| QF4
QF3
|04.06
| QF1
QF2
|05.06
Лига А. За 3-е место
| LSF1
LSF 2
|08.06
Лига А. Финал
| WSF 1
WSF 2
|08.06
Стыковые матчи А/В
|Команда
|1
|2
| Турция
Венгрия
|3 : 1
|23.03
| Украина
Бельгия
|3 : 1
|23.03
|Команда
|1
|2
| Австрия
Сербия
|1 : 1
|23.03
| Греция
Шотландия
|0 : 1
|23.03
Стыковые матчи В/С
|Команда
|1
|2
| Армения
Грузия
|0 : 3
|23.03
| Косово
Исландия
|2 : 1
|23.03
|Команда
|1
|2
| Болгария
Ирландия
|1 : 2
|23.03
| Словакия
Словения
|0 : 0
|23.03
Стыковые матчи C/D
|Команда
|1
|2
| Гибралтар
Латвия
|26.03
|31.03
|Команда
|1
|2
| Мальта
Люксембург
|26.03
|31.03