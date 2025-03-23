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Франция - Хорватия 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 21:45
Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
23 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Франция
Хорватия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Хорватия, которое состоится 23 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига А. 1/4 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Франция
Хорватия
16ФранцияврМик Меньян
17ФранциязщВильям Салиба
4ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
5ФранциязщЖюль Кунде
22ФранциязщТео Эрнандес
11ФранцияпзМайкл Олисе
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
8ФранцияпзОрельен Тчуамени
20ФранцияпзБрэдли Баркола
7ФранциянпУсман Дембеле
10ФранциянпКилиан Мбаппе
1ХорватияврДоминик Ливакович
2ХорватиязщЙосип Станишич
6ХорватиязщЙосип Шутало
5ХорватиязщДуе Чалета-Цар
4ХорватиязщЙошко Гвардиол
10ХорватияпзЛука Модрич
8ХорватияпзМатео Ковачич
14ХорватияпзИван Перишич
13ХорватияпзНикола Влашич
9ХорватиянпАндрей Крамарич
11ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ФранцияДидье Дешам
ХорватияЗлатко Далич
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчХорватия2 : 0Франция
13.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 4-й турФранция0 : 1Хорватия
06.06.2022Лига наций УЕФАЛига A. Группа 1. 2-й турХорватия1 : 1Франция
14.10.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 4-й турХорватия1 : 2Франция
08.09.2020Лига наций УЕФАЛига A. Группа 3. 2-й турФранция4 : 2Хорватия
15.07.2018ЧМ-2018 - финальный раундФиналФранция4 : 2Хорватия
29.03.2011Товарищеские матчи (сборные)Март 2011Франция0 : 0Хорватия
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчХорватия2 : 0Франция
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 6-й тур1 : 3Франция
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 5-й турФранция0 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 4-й тур1 : 2Франция
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 2. 3-й тур1 : 4Франция
20.03.2025Лига наций УЕФАЛига А. 1/4 финала. 1-й матчХорватия2 : 0Франция
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 6-й турХорватия1 : 1
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 5-й тур1 : 0Хорватия
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 4-й тур3 : 3Хорватия
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й турХорватия2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/4 финала Лиги наций: Франция — Хорватия. Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче победила Хорватия — 2:0.
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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