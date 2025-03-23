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Шотландия - Греция 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 19:00
Стадион: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия), вместимость: 52063
23 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Шотландия
Греция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шотландия - Греция, которое состоится 23 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Хэмпден Парк (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шотландия
Греция
Главные тренеры
ШотландияСтив Кларк
СербияИван Йованович
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчГреция0 : 1Шотландия
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчГреция0 : 1Шотландия
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 6-й тур1 : 2Шотландия
15.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 5-й турШотландия1 : 0
15.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 4-й турШотландия0 : 0
12.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 1. 3-й тур2 : 1Шотландия
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчГреция0 : 1Шотландия
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 6-й тур0 : 2Греция
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 5-й турГреция0 : 3
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 4-й турГреция2 : 0
10.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 2. 3-й тур1 : 2Греция
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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